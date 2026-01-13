蕭世祥／第1000隻大赤鼯鼠的樂趣

第1000隻大赤鼯鼠的樂趣。圖／雪人

你知道都市裡就看得到飛鼠嗎？

如果你沒有看過的話，我敢打賭，看到這種大型的、毛茸茸的生物，你的反應一定是：「哇，好可愛！」「好大隻喔！」站在路邊觀察牠十幾二十分鐘也不為過。

但是，你覺得當你看到第一百次的時候，你會看多久？第一千次呢？

難道不會膩嗎？

我是一位帶大人體驗生態活動的講師，讓大家從被生活追著跑的人，變成與自然產生連結、享受最酷體驗的人。至今為止，團隊已完成上百場活動，看過上百隻飛鼠了，難道我們不會膩嗎？

記得有場活動，一口氣看到五隻飛鼠。第一隻大家還興致勃勃的，但到了第五隻的時候，興奮度已經下降了，甚至有的客人就只瞄一眼。偷偷告訴大家，這種興奮度下降的情形，即使是再喜歡野生動物的人，也是一樣的！

那我們要怎麼避免職業倦怠呢？現在就來分享幾個訣竅。

1.從「看」到「閱讀」

對於第一次見到飛鼠的人來說，樂趣在於「解鎖」，對於看了第一千次的人來說，樂趣在於「閱讀」。

在我們腦中，不會只有「飛鼠」這一個標籤，而會把眼前的畫面細分為：正在吃嫩葉的飛鼠、正在發呆理毛的飛鼠、正在啃樹皮磨牙的飛鼠、趴在枝頭警戒的飛鼠……

不感到無聊的祕訣之一，就是把眼前的生物加上各種標籤：行為、個性、距離、性別、環境互動。那第一千隻飛鼠，其實是你生命中第一隻「正在做這種特定行為」的飛鼠。

2.大自然中的驚喜

享受大自然中那些「不按牌理出牌」的時刻，是我們的第二招。

人類的大腦很矛盾，我們既追求安全感，又對「無法預期的驚喜」成癮。動物的出現與否，正好就是一件無法預期的事，有時候可能看不到期待中的動物，有時卻會看到預期之外的生物，甚或動物行為。

只要體驗過那個轉念的黃金時刻，就能讓人一次又一次奔向野外。

3.學習讓樂趣加成

前述兩點在「學習」的加成之下，更是妙不可言。

當我們不斷地去了解生物的習性與知識，就能增加觀察的「解析度」與「廣度」。如果可以在一個物種身上學到許多標籤，那一條一百公尺的路，走上一個小時也不為過。

學習對於發現驚喜也有幫助。有些時候驚喜就在你面前發生了，但是萬一你不知道要注意，或是你不知道那是驚喜，一段美好的邂逅就此錯過了。有沒有意識到的關鍵，即在於你有沒有那個背景知識。

若你持續記錄自己的野外觀察，一定有過這樣的經驗：跟朋友聊天時碰巧提到很久以前的某次經驗，或看到當時的照片，才猛然發現那是個超難得的巧遇，但當時的自己渾然不知！

一場溫柔抗爭

在同樣的動物身上找到樂趣，是我們團隊對於「蒐集風氣」走到極端的一種抗爭方式。

許多人因為無法在同樣的生物上找到不同的樂趣，便轉向蒐集更多的物種，而這種慾望走到極端時，可能會因為現實的困難而感到無法實現，又或者反而發生傷害生物的事件。

分享以上技巧，正是希望能增加大家在野外觀察的角度與樂趣。

我們不用追求看到超多種類，也不一定要走遍超多地點才算好玩。只要懂得閱讀自然，即使是都市近郊的那隻老朋友，也能帶給你一千種不同次的感動。