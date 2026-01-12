知道自己長得醜，所以很少拍照，也絕少自拍。太多失敗的照片，讓人不忍卒睹，沮喪不已。友人看了照片，有的不語，有的安慰道：「你也不用多想，只是不上相而已。」豈不知，在這人人有手機，人人可拍照的時代，不上相是一種災難。

災難頻仍，有時還不得不照，如前輩為你拍照。這一天，跟一位前輩吃飯，約在基隆。彼此相見歡，談了許多話。餐廳裡有一面壁畫，前輩說：「你站畫前，給你拍張照。」微笑，一張、兩張，拍完了也不敢看。

用完餐，再過馬路，到古基咖啡館。館內掛著許多張攝影作品，張張精采有生氣、有故事，原來這是鄭桑溪大師的作品。老闆是鄭先生的兒子，黑膠唱片的愛好者，館內正播放Jacintha的《Autumn Leaves》。跟前輩又談了許久，「來，看這裡！」前輩拿起手機，又照了兩張，但沒想到，其中有一張異常出彩。相中人雙手交叉放在桌上，頭微斜，笑容不多不少，神情非常放鬆，也頗有人文質地，好看極了！

怎麼也沒想到這麼好看，遂將它沖洗出來，裝框，放在書房裡。偶爾看著這張照片，覺得真是一次意外的美好啊！