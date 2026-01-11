章楷治／初識那則訊息

那時大抵是2024年的十二月底，是我放棄寫作的第七個月。從大一開始寫作，到底是否真的喜歡寫作說不上來，但絕對可以肯定的是，對於另一半拿著寫給她的詩集四處炫耀的舉動絕對是欣喜的。可以說，我就是那樣一個愛慕虛榮、膚淺的人。

時至今日我仍在懷疑、思索，文學到底對我有什麼實質幫助？大抵是有的，只是遠不及我所失去的，求過婚，分了手，當初那本被到處炫耀的詩集成了分手的導火索。因為我只是一個臭寫詩的大學生，矯揉造作，寫詩那樣把一切事情都弄得太複雜：在一個錯誤的場合被一個錯誤的人閱讀，不免醜陋了些。我把一切過錯歸咎自己除了寫詩一無是處，於是放棄寫詩，試圖重新思索自己的未來。

直到那天，臉書跳出一則陌生的交友邀請，通過後收到對方的私訊：「我買了你的詩集，感謝你寫出這本詩集，期待第二本！」我方知曉，原來世界上仍有人正在閱讀我，且獲得感動。時至今日，雖我仍未找到文學之於我的意義，但每每自我懷疑，總想起那則訊息。就是這樣一則陌生來訊，竟賦予我持續寫作無限的動力，才有了如今第二本詩集以及這篇感謝對方的文章。