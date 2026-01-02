陳祖安／運動迷的天命

今年的新年願望，早在五年前就許下。當得知2026年足球世界杯，將由北美的加美墨三國共同舉辦時，我就決定要在此屆將運動迷人生清單打勾：姊姊移居洛杉磯，享有地主優勢，此時不親臨現場更待何時？而且剛好年屆知天命，實在太適合送自己這個生日大禮。

早早加入FIFA國際足總官網會員，看好在洛杉磯的賽程時間，耐心等候票券資訊。一次又一次手刀參與各種優先購票權抽獎活動（只是抽購票資格不保證能買到票），一次又一次收到「謝謝你……很不幸地要通知你……」的落獎訊息。雖然也有免抽獎得購票權的方法，不過要付出五十個五十歲生日禮物預算的天價，我實在無能為力。詢問看過2022年卡達世界杯的朋友，是怎麼買到票的？他說當時疫情肆虐加上卡達鳥不生蛋，機會自然多多，這回想搶到票，除了和全世界的平民比手速和運氣，別無他法。

既然已是知天命的年紀，就應該無所強求，一切看上帝安排了。無論有沒有買到票，我還是會飛到洛杉磯，在運動酒吧話燒也好。而且此行我打算送同齡先生的生日禮物，相對容易達成，不會白跑一趟：我們要去看兩場棒球賽。

一場看美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊，台灣傳奇投手郭泓志效力於道奇隊時，我和先生就曾造訪舊道奇球場，如今這支球隊已不可同日而語（票價也是）。去年連霸大聯盟總冠軍的道奇隊，擁有當今棒球界最華麗的陣容，三大日籍球星大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希，在史詩級世界大賽創下多項紀錄的神鬼表現，更是值得球迷大撒幣追星。另一場看美國職棒小聯盟倫秋庫卡蒙佳地震隊，它屬於道奇體系1A等級的球隊，台灣旅美小將柯敬賢正在此打拚，我要大唱〈台灣尚勇〉幫他加油，讓他的隊友和對手瞧瞧台式應援的威力！

道奇隊和台灣淵源深厚，台灣首位站上大聯盟的球星陳金鋒，就是在道奇隊，鋒哥為後輩打開了旅美大門，去年台灣曾進入美職體系的選手剛好滿百人。其中在道奇隊上過大聯盟的有郭泓志、胡金龍和曹錦輝，還有許多如倪福德、李振昌、鄭浩均曾待過道奇體系的球員。我的第一場「旅外」棒球賽，也是獻給道奇隊。

回顧我的運動迷生涯，就是從棒球開始，學生時期被同學帶進台北市立棒球場後，就此迷上看運動賽事。雖然曾因簽賭案不再關注中職，為籃球場上的Kobe Bryant癡狂了二十年，追逐各種運動賽事。但是我不曾離開棒球，台灣國家隊、旅外球員的比賽無役不與，也會在十月美職季後賽期間當一月球迷。碩士論文題目是棒球、與中職千勝教頭共筆傳記、為2024年世界棒球十二強賽紀錄片《冠軍之路》寫聯名電影書，我想我和棒球的關係，應該還會無限延長。

人生進入半百，很確定自己的運動迷天命就是棒球了，看不成足球世界杯一點關係也沒有。