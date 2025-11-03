李羚榛／貓咪的親密界線

暑假時，我帶著小孩去了趟新加坡，探望老友艾倫，以及他新收編的貓咪虎寶。

午後的陽光斜斜地落進客廳，虎寶跳上沙發，頭磨向艾倫的手臂，像是想湊進我們的對話。艾倫熟練地拿起梳子，從虎寶的耳後開始，梳呀梳。不到一分鐘，虎寶身體一僵，回頭「喀」地輕咬艾倫手腕，兩隻前腳還像小鹿般撲了艾倫一下，轉眼便從沙發上逃離。

艾倫苦笑：「每次都這樣，到底是想要我梳還是不要？上次不理牠，結果一直叫。妳說，貓怎麼那麼難搞呀？」

我笑了笑，貓真的有比較難搞嗎？其實並不一定。

開啟一場矛盾的對話

與動物的相處裡，理毛或撫摸的動作，並不是單純的友善接近，有時候反而像是開啟了一場矛盾的對話。因為，那個「夠了、停下來」的瞬間，很像煎牛排，需要剛剛好的五分熟，再多一點互動，對話就生硬了。

我常比喻，這就像去美容院洗頭，有的人覺得設計師力道大一點比較舒服，有的人卻覺得頭皮快被抓破。所以洗頭和替動物梳毛，都像是在試探身體界線：是舒服，還是過度？

相比洗頭，理毛這個行為，在動物世界裡，功能遠比我們想像得複雜。家貓之間的相互理毛（allogrooming），通常集中在頭頸部，或是自己舔不到的位置。除了象徵親密，也幫助群體融合，有時還可藉此蒐集同伴的氣味資訊。不過，狗狗則略為不同，牠們不像貓咪那樣天天打理自己的毛髮，但舔舐卻承載了更深的情感，比如成犬會互相舔毛作為安撫的訊號，而狗狗對人類也常常表現出舔手、舔臉的親密依附。

在鳥類身上，也能觀察到幫彼此整理頭頸羽毛的行為。它除了代表社交與互惠，還能降低壓力。在高度社會化的鳥類，如企鵝和鸚鵡，還關係著求偶的成功與否。

至於猴群，牠們靠理毛清除身上的寄生蟲，也靠理毛建立盟友、鞏固地位，甚至避免衝突。這是為什麼經常看到許多猴子好像在裝忙，一整天花很多時間理毛。這也讓我聯想到我們從小到大都熟悉的孫悟空，牠陪伴唐三藏前往西域總共十四年，但我想裡面大概有一至兩年多的時間，都耗在理毛上吧。

貓咪為什麼要翻臉？

艾倫聽著，繼續追問：「可是，貓咪為什麼要翻臉？邀人梳毛又要咬人。」

從行為醫學的角度來看，梳毛雖然可能讓貓舒服，但許多梳子的設計、梳毛者的力道與梳理的時間，並不符合貓的習慣。

因為貓咪自己的那把梳子，是牠們的舌頭，貓舌上布滿著一排排堅硬的角蛋白所構成的「舌乳突」。這種具有特殊的中空、倒勾狀結構，就像是一個個管狀的小勺子，可以在貓理毛時將唾液送到毛根部，使得貓能有效地將蓬鬆的毛髮舔起，並一同將灰塵、寄生蟲清除乾淨，並同時達到降溫的好處。這些舌乳突的基部，既有彈性還能翻轉，使得貓咪利用短促的舔舐，就可以快速地將自己弄得乾乾淨淨。

這樣我們就不難想像，若換成一把硬梳子，將貓毛從頭拉到尾、一次梳太大片，或是時間過長，很容易超過貓咪的耐受門檻。更何況，每隻貓身上本來就存有各自的「地雷區」，反覆刺激只會讓牠們痛覺敏感、交感神經興奮，下一秒自然誘發「翻臉」的攻擊行為。

因此，在梳毛的互動裡，我們得學會觀察貓的身體節奏，適時留白。但我想，和所有動物的親密界線都是這樣的，很多時候社交並不僅僅是透過語言。

臨走前，我告訴艾倫，與虎寶最好的互動方式，就是適時地踩剎車，這種「停頓」，才是貓咪心裡真正愛的動詞。