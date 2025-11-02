山姆／超商的最後一份報

還在看實體報紙的人才知道，報紙的來源分兩種，一種是訂報送到家，另一種是自己買報，大部分是去超商。我本來也是訂報族，四年前退休時，為了督促自己每天晨走，就改為買報。

後來才知道，買報的缺點多於優點。例如大雨天沒走路，不是一天無報可讀，就是得再擇時出門一趟。問題來了，由於讀報人數逐年下降，每家超商的進報量不一也不多，有的甚至只有一兩份，去晚了便會碰到賣完的窘境。

我晨走有四五條不同的路線，路線不同，買報的超商也不同，通常會安排回程路上有一兩家超商的，以備不時之需。那天我剛進門，就看見一位老先生拿著兩顆茶葉蛋和一份《聯合報》出來，心想是同好。等我走到報架，心涼了，其他報紙都還有，唯獨不見《聯合報》，他拿走了最後一份！我懊惱不已，剛剛不該在豆漿店耽擱買蔥花捲的。

這天早上，走進同一間超商，拿走了最後一份《聯合報》，結帳時聽到背後傳來一位老先生的聲音：「老闆，《聯合報》還沒來啊？」奇怪，我心中竟然沒有驚險得勝的喜悅。