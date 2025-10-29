我有一種特殊體質（也可能是巧合）──只要臨時起意去到某個不需要排隊的地方，如餐廳、路邊攤等，經常就會在我吃到一半，或準備起身離開時，突然湧現一定程度的排隊人潮。一開始以為是去到熱門景點所產生的人潮溢流，但隨著年紀漸長，發現有愈來愈多的「特例」。尤其是婚後，我與太太光顧的店家更是如此。

身為一個不喜歡排隊的傢伙，看到那些辛苦等待的男女老少，還是會有點罪惡感。嚴格說起來，這個能力除了帶給排隊的人困擾以外，並沒有其他好處。唯一會開心的僅有店家老闆──如果他們不會因此惹上任何麻煩的話。

「招來排隊人潮的體質」在某些時刻特別嚴重，比如我跟太太一起排隊時，不僅僅是餐廳受到影響，範圍還會更加擴大，像今年一起出國，就在日本關西機場等待入境花了將近三個小時。

很遺憾，身為出版從業人員，這個體質卻對書店起不了作用。真希望有更多人跟我一樣（假如，有誰的排隊體質是有利於書店的話），只要跟你們一起逛書店，也許就有可能改變這個世界。