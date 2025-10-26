才開店，蒸籠熱氣徐徐冒出，排隊人已經繞過一圈，我不禁嘆一口氣。擁有太多美食，是宜蘭人的幸運，也是不幸。

若以粗暴的二分法，劃分「排隊派」與「死不排隊」，我應該是後者。人生哪有那麼多時間在等待──在豔陽下、在雨中、在無法與時間等計的號碼裡。然而這家小籠包，就是我的例外。

店名取得奇怪，但滋味極好，青蔥肉餡香氣十足，薄皮一咬，鮮甜湯汁熱燙流出，沾辣醬一口吃下，什麼生活煩憂霎時遺忘。幼兒園放學路上，媽媽帶上一籠，是最早的舌尖記憶。

隨時間推進，外地客蜂擁而至，等待自一小時起跳；價錢也從三、四十元，逐步漲至一百一十元。曾有幾年，遠遠看見人潮，我就轉身離去。也不是真不能等的，這裡面有些愛恨糾結──明明是我先懂你，為什麼你的好，要讓大家都知道？近似被人奪愛的心情。

直到在台北吃了傳說中的黃金十八摺，放下筷子，我才幡然悔悟。跟美食賭什麼氣呢？對的人，要好好愛，對的味道，值得花時間好好吃，因那些滿足片刻，如同小小的永恆。