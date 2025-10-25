檸檬老師／菜鳥老師的第一場家長會

現今不少老師會在網路上分享恐龍家長的故事，教甄也從當年我的「七百人取一」變成「從缺」。我是一位幸運的老師，在教職這條路上有個好的開始，使我永遠保持熱情。

雙語部家長會又稱為Open House，這天開放家長入校看看孩子的學習環境，從主科到選修科目，每十五分鐘聽一項科目老師說明課程以及評量方式。任教第一年我特別緊張，聽說這所學校的家長都是高知識分子，對新老師特別picky。

一早，見每位老師均已披上「戰袍」登場，男老師必是白襯衫及擦得油亮的皮鞋，女老師身著典雅高貴的套裝，就連家長們都重裝登場。這場合，果然非同小可啊。

一踏入教室，便被閃閃發亮的竹科媽媽們簇擁，她們熱情衝上前，圍著我轉，彷彿我是某種外星生物。「哇，老師真的很年輕耶！」「Andrew特別提醒我一定要來看中文老師喔。」「Michael現在回家都跟我講『退避三舍』的典故。」

對於家長們的熱絡，我受寵若驚，要自己趕緊冷靜下來，認識每位家長──真慶幸自己有做好功課，每聽到一位孩子的名字，就能立刻說出他的特質及五項以上的優點。

說明完課程，一位遲到的霸氣媽媽突然將我攔住──據傳，她是知名補教業董事，先是請教我的學經歷、教學方式、作業批改，接著指示發布作業的方式……面對這氣勢，我震懾住了。

初來乍到的我，不知所措。最終，氣餒地走回辦公室，內心既慌亂又自責：是我教不好嗎？還是我資歷不足？

幾分鐘後，一群笑容滿面、穿著異國服裝的外國媽媽們來到辦公室外。見我一臉詫異，她們笑吟吟地說：「老師不要緊張，我們不是來找妳麻煩的！」

「剛剛看老師本來很有活力地來到教室，卻有點挫折地離開，我們都很擔心。」韓國媽媽上前向我說明：「我們想跟老師說，妳教得很棒，孩子都很喜歡妳！」原來剛剛走出教室，我臉色那麼難看嗎？「第一年來，可能會遇到態度強硬的家長，不要因為他們的話影響心情。」越南媽媽對我投以鼓勵的眼神。「我們的小孩都很喜歡妳，希望妳不要喪失教學熱忱。」馬來西亞媽媽真誠地說，並提議一起集氣。說完，這群媽媽握著我的手，一同大喊：「加油、加油、加油！」

在此之前，聽聞許多「竹科家長」的傳聞，面對他們我始終戰戰兢兢，然而從這天起，我明白，有很多溫暖的家長不吝給予老師支持。

今年已是任職第五年，每年Open House前，不免回想起當年。多虧那幾位家長的善意，即便此後仍不時遇到硬派家長，我也能保持正向。