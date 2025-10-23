急性子如我習慣速戰速決，採買清單一列便查好路線直赴終點，享受比快遞更乾脆的戰果。於是走逛瀏覽、等待調貨或大排長龍，這些慢悠悠研磨時間的行程，說什麼也不太可能出現在我的日常。

遇上非排不可，要不就放棄標的物，不然便請人代排代領。但總有這樣的時刻，甘願加入隊伍，從容等待盡頭逐步向我靠近。通常那必是時間飽滿到可擰出汁來，加上標的物太可愛。

排隊等待種子球便是這樣的機緣。十張發票換一顆泥巴團樣的種子球，「未知」令人好奇，盲盒般誘發求解本能，想知道究竟會孵出什麼，得禁得起時間考驗，而第一道關卡是眼前長龍。

前方檯面沒剩多少種子球了，危機感忽起，好不容易在壓線時刻湊齊發票停好車走到這裡。尤其志工一錘定音喊出只剩十六顆囉，人們像被下了咒，一致伸長脖子對著前方人頭低聲數數，多虧自動斷捨離或挾著窸窣怨聲放棄的人，排名三十幾的我，一下子變二十。

未知令人好奇，不到最後怎知結了什麼果？結果是，十六顆發完了。聳聳肩轉身要走，不料志工迸出：「如果不介意，這裡還有些掉下去裂開的……」簡直彩蛋！有排有保庇，人人兩三顆小心翼翼捧著，沿路踏出一朵朵雀躍的小花。