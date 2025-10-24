陳祖安／保育台灣的足球綠洲

台灣的棒球是國球，足球是沙漠，是國人普遍認知，我也不例外。讀研究所時參與杯賽承辦，才知道足球在小學生界超熱門，搞不好足球俱樂部比社區棒球還多。後來閱讀《我們的足球夢》一書後，大致了解足球在台灣的發展脈絡，各種複雜因素形塑出足球沙漠的刻板印象。其實百年來，台灣一直有一群足球愛好者，在綠茵場上奔馳著踢球，歷史性並不輸棒球。

我自稱是運動迷，卻從未在台灣看過足球，十分汗顏。近期受大同足球隊祕書長「左盃」石明謹之邀，全家在台灣企業甲級足球聯賽剛開賽時，去看了大同足球隊主場首戰，對上陽信台北競技俱樂部。這場比賽是以「大同王者再臨」宣傳，原因是隨著台灣足球發展的更迭，大同足球隊有一段榮耀又帶點坎坷的歷史。

大同足球隊成立於1963年，是台灣最悠久的業餘足球隊，起初由一群喜愛足球的大同員工自組球隊並參加比賽，足協實施聯賽制度後，一路從乙組升到甲組，成為一支常勝軍，贏得過無數冠軍。2017年企業甲級足球聯賽成立，球隊拿下首冠且三連霸，然而2021年球季結束，大同公司宣布不再贊助，球隊面臨解散危機。為了讓這支國寶級球隊得以延續，台北體總足協理事長林亮君和台北市議員苗博雅，四處奔走募款後，更名為「台灣石虎足球隊」，並由苗博雅出任理事長，三年來不停尋找更多贊助，讓石虎在眾多保護中存活下來。所幸今年，大同公司再度冠名支持，球隊以原名再戰新球季。

我們興高采烈來到台北田徑場，遍尋不到售票處，跟著其他球迷進場發現竟是免費的，什麼佛心賽事！也太辛苦經營了。隨著擊鼓聲前進，發現持鼓棒的正是左盃，打過招呼後，我們找到視野價值約上百歐元的座位，開箱人生第一場台灣足球賽。

賽事緊張刺激，觀眾加油、驚呼聲不斷，第一次看足球的女兒都說時間過好快，上半場一下子就踢了三十分鐘，此時比賽突然中止，球員們紛紛走到場邊喝水。我們滿頭問號，心想足球賽可是風雨無阻難喊暫停的，友人詢問左盃才知道，近年足球賽若氣溫過高，裁判會在上下半場進行到三十分鐘時，執行三分鐘降溫時間（cooling break），讓球員休息補充水分，大概是全球暖化的另類影響吧。

接著正要進入傷停時間，觀眾席又突然好大聲響，抬頭一看原來是場燈爆掉正在冒煙。場燈電源隨即被關閉，苗博雅拿著麥克風，冷靜疏散觀眾到兩側座位等待，最後因場燈無法在一小時內重啟，而宣布比賽無法繼續進行，風雨無阻的足球還是受阻了。

球隊非常用心準備主場首戰，賽前努力宣傳，賽事精采好看，應援氣氛熱鬧，場邊還有周邊商品和南洋風美食攤位，觀眾是打破紀錄的近兩千名，有非常多家庭、小朋友球隊來觀賽。原以為來到了沙漠中的綠洲，覺得台灣足球職業化可期，卻因場地出狀況戛然而止，真是替努力經營的人感到不值。願意贊助足球隊的企業，就像石虎一樣珍貴，希望相關公部門能更為重視，齊心改善台灣的足球環境，讓球迷能安心進場看球，石虎才不會因此消失，沙漠就能長出綠洲。