瞿欣怡／學會手沖咖啡就可以把咖啡機扔了

晨起喝咖啡的習慣，是少女時跟媽媽學的。媽媽起床後，會挑個喜歡的馬克杯，舀一匙即溶咖啡，加一勺糖，一勺奶精，熱水沖開，儀式般享用。前幾日跟高中朋友聚餐，來家裡住過的她，還懷念起「瞿媽媽的早安咖啡」。

媽媽的咖啡進化史比較簡單。先是即溶咖啡配奶精，去超市都會在咖啡區徘徊，最後挑中等價位的。如果是女兒出錢，就買最貴的。後來有了美式咖啡壺，她起床就先煮一壺咖啡，奶精也變成鮮奶，感覺比較健康。

媽媽也喜歡三合一咖啡，媽媽嗜甜，我會幫她買堅果口味，熱水注滿，香氣四溢。我也猶豫過，三合一不健康吧，加糖不好吧，但媽媽都老了，快樂比較重要。

因為從小喝咖啡，我也有一套自己的、比較複雜的咖啡進化史。大學畢業後，跟人家學吃苦，從拿鐵進化到喝黑咖啡。當年流行「虹吸式咖啡」，吧台師傅不管長得怎麼樣，只要專注攪拌咖啡壺就超帥，帥到我也想買一組虹吸式咖啡壺。

虹吸式門檻高，得先去上咖啡課。我還沒付學費，就被前女友（現在的太太）阻止，因為她學了，也買了，炫耀式煮過幾次就收起來。後來我想買摩卡壺，又被阻止，她也買了，用過幾次就放棄。

義大利咖啡機流行時，我終於上車了！搬新家，朋友送了義式咖啡機，還可以打奶泡，學星巴克店員，帥氣（煮咖啡帥氣很重要）用白抹布把噴氣口擦乾淨。才用幾次，就因為洗機器太麻煩，擱著當擺飾，噴氣口都生鏽了。

謝天謝地，終於流行起手沖濾泡式咖啡！只要準備濾杯、濾紙，就能完成。從此美式壺、義式咖啡機、摩卡壺、虹吸組，都被收到櫥櫃裡，然後在某幾次搬家後消失。

手沖咖啡也有講究，水溫、出水量、燜蒸時間都要掌握。我一天兩杯，早餐加午茶，一年三百六十五天，光一年就七百三十杯，十年間，練習超過七千杯，現在已經能精準掌握！

別以為手沖咖啡就沒有購物的坑，愛買的人，坑坑相連到天邊。濾杯、手沖壺、磨豆機，都是坑。只是啊，在歲月沖刷下，能留住的都是最樸素又簡單的。在買過各種濾杯，其中包括一只朋友手捏貓咪濾杯，才用幾次耳朵就撞斷了。最好用的濾杯，是透明耐熱濾杯。去年買了一只霧面黑色手沖壺，加上一台黑色小型磨豆機後，我的咖啡終於定番。

說到底，喝咖啡最重要的不是怎麼煮，而是怎麼喝。清早起床，帶點閒心慢慢被咖啡香醒，就是最好的咖啡。