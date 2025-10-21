由於慢性病，我必須每三個月回診拿藥，排得長長的隊伍雖然安靜，仍可觀察到其中隱藏的人生樣貌。

在小型人龍裡，不乏各種慢性病患者，如高血壓、糖尿病、心臟病，甚至癌症。他們為了維繫健康，每次領藥都懷著病情已改善的期盼，或至少不要惡化。曾無意間聽見排在我前面的兩名年輕女性的對話，得知她們苦於紅斑性狼瘡，其中一個飽受全身關節的疼痛，另一個則是狼瘡性腎炎，已瀕臨洗腎。但她們除了勇敢地與失控的自體免疫細胞對抗，還做了最壞的打算──她們都為自己存一小筆錢，準備萬一不敵疾病時幫自己辦後事用，她們還約好一定會參加先走的人的葬禮。兩人說完相視而笑，其勇氣與豁達令我尊敬，但生死對花樣年華的她們似乎早了點。

還有一次則是遇到一位光頭大姊，她排至我後方時，笑瞇瞇地對我說「妳好」。她告訴我，她是癌症病人，不知道未來會如何，所以現在每天做一件自己以前沒做過的事，比如昨天去喝一杯冰冰甜甜的飲料。大姊邊說邊俏皮地伸伸舌頭，彷彿這是一件極冒險的事。她接著表示，今天的挑戰是對每個相遇的人微笑點頭，說「你好」。

她給我很大的影響，幾天後我也去做一件以前沒做過的事：到中山堂門口排隊聽公益演唱會。當「台一線」二人組在台上熱歌勁舞時，我熱血地揮舞著螢光棒尖叫，這種搖身變成「老迷妹」的感覺既新奇又令人興奮不已。

都說「好人哪有常上醫院的」，但是當疾病悄悄來襲，不得不當個「不好的人」時，從在醫院裡的排隊中，自會從別的病人身上得到啟示，讓人得以繼續向前。