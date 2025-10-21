王如斯／領藥啟示錄
由於慢性病，我必須每三個月回診拿藥，排得長長的隊伍雖然安靜，仍可觀察到其中隱藏的人生樣貌。
在小型人龍裡，不乏各種慢性病患者，如高血壓、糖尿病、心臟病，甚至癌症。他們為了維繫健康，每次領藥都懷著病情已改善的期盼，或至少不要惡化。曾無意間聽見排在我前面的兩名年輕女性的對話，得知她們苦於紅斑性狼瘡，其中一個飽受全身關節的疼痛，另一個則是狼瘡性腎炎，已瀕臨洗腎。但她們除了勇敢地與失控的自體免疫細胞對抗，還做了最壞的打算──她們都為自己存一小筆錢，準備萬一不敵疾病時幫自己辦後事用，她們還約好一定會參加先走的人的葬禮。兩人說完相視而笑，其勇氣與豁達令我尊敬，但生死對花樣年華的她們似乎早了點。
還有一次則是遇到一位光頭大姊，她排至我後方時，笑瞇瞇地對我說「妳好」。她告訴我，她是癌症病人，不知道未來會如何，所以現在每天做一件自己以前沒做過的事，比如昨天去喝一杯冰冰甜甜的飲料。大姊邊說邊俏皮地伸伸舌頭，彷彿這是一件極冒險的事。她接著表示，今天的挑戰是對每個相遇的人微笑點頭，說「你好」。
她給我很大的影響，幾天後我也去做一件以前沒做過的事：到中山堂門口排隊聽公益演唱會。當「台一線」二人組在台上熱歌勁舞時，我熱血地揮舞著螢光棒尖叫，這種搖身變成「老迷妹」的感覺既新奇又令人興奮不已。
都說「好人哪有常上醫院的」，但是當疾病悄悄來襲，不得不當個「不好的人」時，從在醫院裡的排隊中，自會從別的病人身上得到啟示，讓人得以繼續向前。
話題徵文：不排不行（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年12月底）
你曾為了什麼甘願久候？是傳說中的美食、限量的神物、不容錯過的風景，還是一張帳單或一杯日常手搖飲？站在隊伍裡的時刻，有驚喜，有妙招，或藏著一點人生況味？歡迎分享你的排隊故事！
文長300-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿不排不行」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言