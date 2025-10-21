盧素梅／惱人的證件照

今年有出國計畫但護照過期要重辦，日前特地到照相館拍攝證件照，畢竟新護照要用十年，攸關門面。只是當照相館老闆娘透過LINE給我看修圖後的成品，我不免嚇了一跳──照片實在修得太過火，相片中的女人美到我認不得。反映給老闆娘後，她幫我重新修圖，這才終於看得出自己的神韻。

對於十歲的孩子來說，這是一件大事

從小到大，拍攝證件照，一直是令我頭痛的事。因為不只美女在意相片美醜，我們這類長相平凡的人也在意；人已不美，萬一大頭照再照壞了，不就更端不上檯面？我第一次拍證件照，就以失敗收場。

小學三年級，學校要幫大家申辦身分證，找了攝影師到校拍攝大頭照。這是我的第一張身分證，對於十歲的孩子來說，當然是一件大事，還為此在當天起個大早洗頭吹整，希望拍出好照片。

那個年代，從國小到高中，大家幾乎都頂著一顆西瓜皮頭。其實小學還沒有髮禁，但是為了省錢，我們家姊妹的頭髮皆由母親親自操刀，而最簡單的髮型，自然就是齊耳的西瓜皮頭。

我們在客廳地上鋪上舊報紙，再擺上兩張小板凳，端來裝水的臉盆，家庭理髮廳就開張了。然後母女倆一前一後坐在小板凳上，我背對著母親，可以感受到她很專注地一刀刀將後腦勺的頭髮剪得平整，但母親到底非專業人士，也曾有一兩次失手在我的脖子及耳垂上留下皮肉傷。

那天早上我將中分的西瓜皮頭梳得整整齊齊，並在兩側別上小黑髮夾後，趕到學校拍照。沒想到成品一出來，有一側的髮夾歪掉了，還扯動一小部分頭髮顯得凌亂，加上帶著嬰兒肥的大圓臉，配著一張嘴角下垂的嘴巴，像個生悶氣的小呆瓜。就這樣，我那張失敗的大頭照，成為我第一張身分證的照片。

這件事也成為家人的笑料，她們取笑我為了拍照還刻意打扮，不料竟出現反效果，我因此打從心底厭惡那張身分證，希望永遠都不會用到。幸好，撐到大學一、二年級時，等到全民再度換發身分證，我拿了高中畢業的大頭照，取代了那張醜小鴨照。

步入社會後，我養成一套拍證件照SOP

小時候的我不愛笑，在那少少的照片中，清一色都是嚴肅的撲克臉，但到了高中時期，可能嬰兒肥退了、頭髮改為旁分，拍照時注意到整齊度及嘴角不要下垂，所以即使是同樣的一號表情、一樣的西瓜皮頭，看起來便端莊許多。

進入大學時期，人生展開新頁，生活裡不再只有書本，尤其擺脫髮禁後，我開始留起長頭髮，拍照也多了笑容。畢業時要拍畢業照，當時規定畢業證書要繳交中規中矩的「中式」照片，結果拍出的成品又讓我失望了，原因不外乎學士帽下的瀏海沒有理順、笑容有點僵硬。於是，我花錢拍了一組西式照片，不戴學士帽、可以側身喬角度，看起來更自然大方，並送給好友留念。

步入社會後，我養成一套拍證件照SOP，先去髮廊洗頭吹整，衣著選擇白色襯衫搭配黑色外套，以現代照相技術再加上修圖，通常都不會太失敗。這次拍證件照的經驗，也讓我發現修圖很神奇，會完全改變一個人的神韻，而在那麼多的證件照中，我覺得有一張照片最特別。

幾年前不小心遺失身分證要補辦，拍攝的證件照經店家修圖後，竟然神似母親中年的模樣。話說母親生我時已經三十六歲，所以我懂事後母親已步入中年，不論是童年與母親的合照，或是母親中年時的身分證照片，看起來就是這張照片的神韻。

我會心一笑，深感「果然是母女」之餘，也驚覺兩人走上完全不同的人生：母親是生養了六個小孩的傳統女性，如今九十高齡的她兒孫繞膝，我則是未婚、沒有生養的現代獨立女性，命運大不同，但這就是人生吧。

看著從小到大的大頭照，等於重溫著自己成長的軌跡。人到中年以後，明白人生不容易，更能包容自己的優缺點，在這樣的心境下，再看到曾經被我挑剔到不行的證件照，即使是亂亂的西瓜皮頭配上嬰兒肥臉，也覺得呆得挺可愛；至於大學學士照，怎麼看都比現在年輕貌美啊。