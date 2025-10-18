Yama／仙台的老虎奶奶

在仙台八木山動物園，一位與眾不同的遊客比猛獸更吸引我的目光——全身上下被老虎「包圍」的奶奶。

她的背包上掛滿自製的老虎徽章，還垂著一條毛茸茸的老虎尾巴，甚至背包本身就是滿版的老虎頭圖案，連相機機身也貼滿了老虎貼紙；鏡頭是令我嚮往的長焦，時刻捕捉老虎的一舉一動，偶爾搭配iPad錄影。就在我覺得她目光溫柔得像是看一位老朋友時，下一秒她又化身為青春洋溢的迷妹。

她一邊輕輕揮著手、一邊用近乎呢喃的語氣喊著老虎的名字：「バユ。」有幾次，當牠朝著反方向走去時，她對著牠的背影微微地鞠個躬，像是對一名巨星默默表達敬意。

バユ自然是沒有回應，只是悠悠地踱著步，但她看得入迷。牠每一次踏步、每一次轉頭、每一次甩尾，對她來說都是值得珍藏的瞬間，相機的喀擦聲從未停過；我一度思考要不要上前攀談，但發現她的「視界」始終只有バユ，每分每秒，她全神貫注在牠身上。

我不禁猜想，這隻老虎是不是陪她度過了許多孤單的日子？又或者，她只是單純地為牠著迷？無論如何，那份對喜愛事物毫不保留的展現和投入，讓我不自覺駐足許久，和她一起沉浸在バユ的「虎威」之中。