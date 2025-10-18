滿佳／記憶都藏在餡裡

老公去買菜，帶回一個墨綠色的鼠麴粿，說他偶然在市場發現有位阿婆在賣，想起我常叨念小時候阿嬤買給我吃，就順手帶回來。

我喜出望外，忙不迭地拿起來咬一口──啊！熟悉的美味，帶著淡淡草香的甜味，剎時喚醒味蕾。大約四、五歲時，幾乎每天上午都會吃上一個鼠麴粿，是阿嬤犒賞我陪她逛市場的禮物。

阿嬤是出生於清朝末期、長於民國初年的童養媳，她的纏足在三、四歲時被解放，小小的腳使她走路快不起來。但阿嬤愛逛傳統市場，媽沒空作陪，哥哥們又嫌她走路慢吞吞像烏龜，唯一的乖孫女就成為最佳伴侶。阿嬤疼我，去市場只消我開口，什麼需求都能獲得滿足，回家還可向哥哥們炫耀自己吃遍全市場。

當時市場的鼠麴粿有紅豆、綠豆及蘿蔔絲三種口味，我獨愛蘿蔔絲甜鹹適中微辣的味道，格外可口。每次阿嬤都買一個，先用食指扒一小塊，小心嚼著，其餘大半由我全包了。阿嬤不敢咬太用力，深怕假牙被黏掉，我雖年紀小，卻懂得討好提供我吃食的金主，每每裝得很世故地安慰她，「等我長大，一定幫阿嬤裝副不會鬆掉的假牙，讓阿嬤吃個痛快！」惹得她感動得摟緊我喊乖孫。

除了鼠麴粿，阿嬤還會買紅豆餅，而且一買就是三個。長大後才知道那時候應該是一次買三個可便宜一、二塊錢，否則祖孫倆小鳥般的腸胃，如何塞下三個餅。我只記得燙燙的紅豆餅帶來的雀躍，以及吃在嘴裡的甜蜜蜜，倒不關心阿嬤怎麼解決另一個餅。

如今紅豆餅的內餡太多元了，紅豆、花生、綠豆、奶油、抹茶以及我的最愛蘿蔔絲，應有盡有，實在太幸福了。可惜一個要價也比往日貴上許多，只要想到阿嬤若在世肯定買不下手，我就慶幸還好小時候早已吃過癮，現在光看不買也不覺得遺憾。