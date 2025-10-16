幽幽／那碗拉麵，等的是自己
我一直想吃那家拉麵，卻總是路過，因為中午人太多，因為午休太短，因為還有一堆報表要交……直到那天，我終於站進了隊伍裡。
會後，主管突然丟下一句：「你順路幫我排一下那家拉麵吧！」我手上的資料還沒整理完，心裡一百個不願意，但剛剛在會議上被他當眾駁回提案，此刻只能笑笑點頭。
到了現場，我拍了張長長的隊伍照片傳給他：「人這麼多，一定要排？」
「是。」
看著那條熟悉又漫長的人龍，平常總嫌沒時間喘口氣，現在被強迫停下來，竟有種奇異的平靜。仔細想想，好像很久沒這麼心安理得地放空了。沒有會議、沒有訊息、沒有工作追著我跑。站在陽光下，我發現自己的肩膀慢慢放鬆下來，腦袋也變得清清楚楚，像是被什麼東西柔軟地擦拭過。以前老說沒時間，其實是不給自己理由停下來。
排了四十分鐘，我幫主管買了一碗，也順便為自己點一碗，坐下來吃。
麵端上來那一刻，倒沒有特別感動，只覺得這碗熱湯配著排隊的那段無所事事的時間，剛剛好。原來不排不行的，不只是這碗麵，還有那個終於願意為自己騰出空間的我。
走出店外，陽光炙熱。我看了眼時間，午休已過，主管餓壞了沒有？我偷笑。
話題徵文：不排不行（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年12月底）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
你曾為了什麼甘願久候？是傳說中的美食、限量的神物、不容錯過的風景，還是一張帳單或一杯日常手搖飲？站在隊伍裡的時刻，有驚喜，有妙招，或藏著一點人生況味？歡迎分享你的排隊故事！
文長300-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿不排不行」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
