以薰／寫字的人，都在等一個回音

書寫本就不易，文章留用與否，更像一次考驗。從送出文章那刻起，就彷彿踏上揪心之旅，過程不但漫長，還非常需要耐心。

寫作很挑戰，遑論被印成鉛字，可儘管投搞如此痛苦又掙扎，我卻甘之如飴。向來討厭排隊，卻願意為了自己的文章苦等編輯室的青睞。當按下email裡的傳送鍵，就宛如取得一個號碼牌，等待審核。

曾好奇主編一天要看多少投稿，為什麼有些約兩周回覆，有些則讓人日日夜夜翹首盼望，並在最終迎來一句：「感謝您的來稿，憾與本刊版面不符，大作未能留用。」被退稿時偶爾會自嘲，看來只是失望的早與晚罷了。

無論如何，我是不會放棄書寫的，此版不通，另覓他版，重新排隊囉。