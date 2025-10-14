以薰／寫字的人，都在等一個回音
書寫本就不易，文章留用與否，更像一次考驗。從送出文章那刻起，就彷彿踏上揪心之旅，過程不但漫長，還非常需要耐心。
寫作很挑戰，遑論被印成鉛字，可儘管投搞如此痛苦又掙扎，我卻甘之如飴。向來討厭排隊，卻願意為了自己的文章苦等編輯室的青睞。當按下email裡的傳送鍵，就宛如取得一個號碼牌，等待審核。
曾好奇主編一天要看多少投稿，為什麼有些約兩周回覆，有些則讓人日日夜夜翹首盼望，並在最終迎來一句：「感謝您的來稿，憾與本刊版面不符，大作未能留用。」被退稿時偶爾會自嘲，看來只是失望的早與晚罷了。
無論如何，我是不會放棄書寫的，此版不通，另覓他版，重新排隊囉。
話題徵文：不排不行（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年12月底）
你曾為了什麼甘願久候？是傳說中的美食、限量的神物、不容錯過的風景，還是一張帳單或一杯日常手搖飲？站在隊伍裡的時刻，有驚喜，有妙招，或藏著一點人生況味？歡迎分享你的排隊故事！
文長300-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿不排不行」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
