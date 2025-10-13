新真／中年婦女的祕密偶像學

之前，看了一檔連續劇，當時印象最深刻的是網友對男主角的惡意批評。不過，黑紅也是紅，為什麼他能獲得極大的討論？上網一搜，沒想到他會演也會唱，既是演員也是歌手。

時間快轉到今春，平台接連推出兩檔這位男明星擔綱演出的戲劇，我趕緊上網日夜追劇（就是追男主角啦）。發現他的演出比前一齣戲更沉穩更細膩，眼神一轉、嘴角一撇都帶動劇情發展，太令人佩服了，又聽說他正忙著下半年的演唱會，我繼續在網上關注進展。大數據很機靈，立刻注意到我被圈粉了，開始推他的新聞、訪談、花絮給我。

迷偶像，是屬於年輕女孩的瘋狂，我一個中年大媽，怎麼就這麼輕易地掉進追星的泥沼裡？我為自己的行為心虛不已，混入粉絲社群只敢安靜潛水，不敢隨意發言，就怕被年輕迷妹發現我是個老人。直到有一天，看到有一位粉絲說她的兒子和男星同齡，我暗自鬆了一口氣：原來，在粉絲群裡我還算年輕。隔幾日，又有人發文，開頭第一句就說自己七十五歲，接著又說以前不懂什麼是追星，但是看到這位藝人由街頭網紅歌手一路努力到成為頂流男星，不畏懼來時路的艱苦、始終保持信念的態度，教她佩服，因為他，她開啟了追星歷程。

突然覺得七十五歲的阿嬤在追星實在太酷了！真希望自己到了那時也有體力與活力追星，因為屆時還能興致勃勃地關注偶像動態，除了顯示彼時身心狀況不錯，也意謂著自己還有持續吸收新事物的心胸，更重要的是——依然保有愛人的能力。這是一件多美好的事情。

之前總是遮遮掩掩，不敢大聲嚷嚷喜歡偶像，擔心社會大眾對中年婦女的刻板印象，多是婦人應該以家庭為重，該關心家人日常而不是藝人消息，該留意的是物價而不是演唱會票價。熬夜刷訪談、反覆看演出影片，是年少者對偶像的狂熱表現，不是歐巴桑該有的舉止，大媽若是那樣追捧藝人，很容易被批為幼稚。

現在，我想通了，何必受限於他人看法，生活就是要投入一些熱情與寄託來激起樂趣與火花。追星，未嘗不是阻止心靈老化的方法之一。

人到中年，追星會比少時多一點克制與分寸。年輕人喜歡偶像可能是為了幻想與自己有交集，而中年人的喜愛摻有較多欣賞與共鳴。我就對這位男明星在成名之初能頂住線上、線下批評的抗壓性佩服不已。

有人說年齡不是追星的期限，快樂才是；又有人說中年追星不是幼稚，是青春續杯。我說：阿嬤追星，是有閒有健康還有愛，能擁有這樣的生活是一種福氣。