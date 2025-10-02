曾韻樺／每月必搶！
又到那個時間了！不用擔心，小華，你不是老早就寫在記事本上，也設好鬧鐘了嗎？不會錯過的，不用擔心不用擔心。
經過好幾個月的磨練與研究，你知道只要把鬧鐘定在23:55，一過00:00，你就可以手刀搶折扣，加油，你做得到的。
信用卡資料，Check！老早就綁定聯名卡了。
寄送地址，Check！上次寄到公司真是太災難了，這次絕對不能填錯。
收件人資料，Check！
訂購商品和數量，Check！
時間一到00:00，立刻按下「去埋單」，看著不斷轉動的迴圈符號，心裡吶喊著，拜託網路給力點，千萬不要斷線啊啊啊！
終於進到下個頁面，但還不能掉以輕心，最危險的就是這裡，千萬不能前功盡棄。
如果不小心眼殘按錯，就會錯失這波八五折優惠，這裡講究的就是膽大心細，加油，你可以的。
按下「結帳」，看到扣款成功，你終於長吁一口氣。
這個月又為了貓咪們的罐頭成功搶到折扣了。身為貓奴的你，再次為自己可憐的錢包省下一筆錢，太好了，可以安心睡覺了。
話題徵文：不排不行（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年12月底）
你曾為了什麼甘願久候？是傳說中的美食、限量的神物、不容錯過的風景，還是一張帳單或一杯日常手搖飲？站在隊伍裡的時刻，有驚喜，有妙招，或藏著一點人生況味？歡迎分享你的排隊故事！
文長300-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿不排不行」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言