在下個性一板一眼，凡事講求科學、邏輯與證據，對於神鬼之說嗤之以鼻。母親曾多次告訴我，她幼時罹患怪病，高燒不退，外公抱著她跑了好幾家診所，醫師處方用藥無效，最後不得不接受親友提議，到廟宇求得一包藥粉，和水吞下去。當晚，她嘔出一團又黑又稠的液體，隔日痊癒。儘管每回大年初一母親帶著我前往廟宇燒香謝恩，耳提面命「不可不信」，我仍然存疑。

二十五年前創業，從事國際貿易，剛下水時一帆風順，豈知隔年六月泰國代工廠無預警罷工，整個生產線停頓，復工遙遙無期。彼時為「大月」，我所認識的大小工廠無不火力全開，日以繼夜趕工，根本無暇伸出援手。訂單被停擺了將近一個月，幾乎萬念俱灰，面臨道義和責任的關卡。

無奈之下我雙膝跪於神明面前，誠懇自訴這輩子從未做過虧心事，祈求諸神大慈大悲，讓「弟子」度過劫難。說也神奇，兩天後泰國友人捎來信息，表示某台商工廠因為原物料出狀況，生產線接不上，因此有空檔。我聽到後喜出望外，十萬火急把原料和半成品運送到該工廠，親自待在那兒協助生產。三周後完工，但海運已經來不及交貨，只能選擇空運，巨額的空運費差點導致傾家蕩產。

打從那次人生歷險之後，我開始勤於拜訪廟宇，拈香祈福，抱著「寧可信其有，不可信其無」的態度，相信有拜有保庇。