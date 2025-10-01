黃台陽／從來所寶慎所用

乾隆帝對「墨」的喜愛，不只超越其他帝王，連藏墨家也自嘆不如。他不僅重視墨的品質與藝術感，還注意到存放墨的箱匣。內務府造辦處的《活計檔》內，就留下許多他指示為墨特製箱匣的紀錄。不僅如此，乾隆還進一步闢專室「墨雲室」，存放珍貴的李廷珪墨。

治國小工具

在藏墨家眼裡，乾隆御墨有獨特魅力，是其他御墨所不能及。這是因為乾隆御墨的設計製作，並不像其他朝般全交給大內工匠，而是由日理萬機的乾隆過目定稿後才付諸實施。這使得乾隆御墨上灌注了他個人的品味，遠勝大內墨作與一般墨肆的匠氣，所以在拍賣市場廣受歡迎。2015年的拍賣市場中，有套十錠的乾隆「龍香御墨」竟然拍出八百二十二萬元人民幣的高價，便是例證。

乾隆一朝到底製作了多少御墨並不見統計，很可能像他究竟賦了多少詩般，永遠無解。因為每隔不多時，就有前所未見的御墨赫然出現。從已知的御墨來看，無論式樣、形制、紋飾、模繪、題銘、書體等，都多有變化，不拘一格。乾隆既親身過問墨的製作，則讓人不得不好奇其背後的製作理念。歸納分析後，似乎仍有些大原則：仿造康熙朝的御墨、宣告天命所歸大一統、倡言太平盛世、標舉爵祿與懷柔文人，以及強調天縱英明。

這些大原則透露出乾隆帝確實愛墨，卻又有意無意間，將之視為治國小工具。大量製作御墨並賞賜臣屬，不僅滿足他個人喜好，還可藉之傳達一些施政理念，既能鎭懾潛在的反對勢力，又可威迫利誘、潛移默化漢人為主的文官集團。在意識型態的戰場上，乾隆帝有敏銳的危機感，他撒開天羅地網，步步為營，毫不鬆放。

作者收藏的〈松花玉石屏歌〉御墨。攝影／黃台陽

御墨的兩面

乾隆藉修《四庫全書》廣搜古今各類書籍，銷毀內有反淸思想者，欲以此淸除文人對滿淸潛藏的惡感，不讓人接觸「邪說」而誤入「歧途」。焚書之多，遠勝秦始皇。乾隆深知要徹底降服文人，還必須在他們最擅長的領域大幅超越，才能擊潰其自信。鑑於文人的精神生活多舞文弄墨，他便刻意在詩與墨上賣弄，以量取勝，企圖折服群倫。除了一再出版御製詩文集外，還仿照祖父康熙，大量推出結合詩與墨的「詩文墨」：墨的一面刊詩文，另面寫景，詩與墨相輔相成。用墨來加強宣揚御詩文，文人官僚恭讀之後，還得上表感謝沐浴天恩。

如〈松花玉石屏歌〉御墨，墨的一面摹寫乾隆於甲子年（乾隆9年）所詠的〈松花玉石屏歌〉，另面則鏤繪文士出行圖。御詩主要在稱讚松花石，詩的意境高低有待公評，但眾多詩墨中，它有特出之處。台北故宮博物院藏有一座「淸乾隆松花石山水人物插屏」，其兩面的文字、圖繪，與此墨完全相同。由於詩是為該松花玉石屏所作，故可推知墨應製於其後。

松花玉石質地堅硬，色彩柔潤，產於滿淸發祥地的長白山區，以其堅硬與色彩間雜多變而知名，康熙、乾隆常用來製御硯。乾隆甚至認為它的品質超過歙硯，可與稱冠的端硯相媲美。因此製作此御墨，除了宣揚御詩，還可誇耀來自故鄉的松花石，並且寓意「地靈人傑」──長白山區的地靈，孕育傑出的滿族。

正如乾隆詠墨詩所詠「墨卿用益多」，一墨多用，乾隆的心機可真深。

