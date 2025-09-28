黃振裕／早晨的蛋餅香

「真香！」

那天一早進了教室，撲鼻的就是陣陣蛋餅香，望了望總是最早到校，早餐幾乎一成不變是饅頭或包子的小依妮，我猜著問：「今天的早點不一樣喔！」

「對啊。」依妮露出了小三生大多缺著門牙的笑，開心地說：「早上阿祖不用上班，就有時間幫我煎蛋餅。」

「啊！」驚覺我的桌上也有微溫散溢著香氣的蛋餅，我訝異地問：「我也有？」

「因為阿祖說你常常給我早餐吃，也要做一份給你。」依妮得意地回答。

「阿祖對我真好。」我說。

「老師，你對我才好咧。」依妮說出了心底的感謝。

不吃早餐的理由

依妮是隔隔代教養下的孩子，她隔代教養長大的媽媽也曾是我的學生，因誤入歧途身陷牢獄，所以辛苦的阿媽不得不幫她照顧依妮。

務農且年近八十的阿祖，不僅要照顧罹癌的老伴，還有曾孫需教養，殘年餘燭竟得兩頭燒，辛苦得令人心疼。所以，能幫上忙的，校方傾力協助，讓依妮現階段的學習不添阿祖經濟上的負擔──課照班、午餐、校外教學等各項雜支費用一律減免外，學校也找到願意支付早餐費用的善心資源；不過，為了支付方便，也就固定了取餐的店家。

依妮的阿祖除了自家農務外，還幫人打雜，一大早送依妮到校後就得趕赴上班，所以往往一次跟店家拿足整個星期的冷凍包子、饅頭，方便電鍋一蒸能帶著上學。久而久之，成了依妮食慾缺缺的早餐樣式。

「現在不想吃！」

「沒胃口！」

依妮常找些不吃早餐的藉口，直到坦言「都吃膩了」後，我試著和依妮一起到校吃早餐。

「哇，包子看起來很好吃！」我用垂涎三尺的渴望央求：「可以用巧克力麵包跟妳換嗎？」第一次交換早餐，依妮以不可思議的神情盯著我，流露微微的笑意，害羞點了點頭。從此，我們開啟了師生交換早餐的互動：「蜂蜜蛋糕妳要嗎？換一個小籠包。」「我的雜糧麵包好吃，換半個菜包如何？」「多煮了個白煮蛋，可以幫老師吃掉嗎？」

我倆把早餐吃得津津有味。

阿祖的盛情美意

「老師，我的包子好吃嗎？」

依妮很好奇自己吃膩了的包子，對別人是什麼滋味。

「很好吃啊。雖然餡少了一點，但鹹淡剛好，還有黑胡椒香，我超愛的。」

給了讚賞後，也同理她的處境：「再好吃的東西，如果天天吃我也會膩。」「可是阿祖要趕著上班，蒸包子當早餐最方便。」再安慰：「雖然阿祖準備的都是包子，可是有肉包、菜包和小籠包輪著吃，也還不錯啦。」

聽完讚賞和安慰，依妮調皮地回我：「一直吃包子，我都快變滿頭包了。」

一段時間下來，伊妮早餐就吃得快，偶爾也會跟好朋友交換，即便是她最愛的阿祖煎的蛋餅，也願意用一半和想吃的好朋友交換其他餐點，不知不覺樣式就豐富許多。

依妮把交換早餐的事告訴了阿祖，阿祖明白我的用意，為表達感謝，往後只要有時間為依妮煎個蛋餅，就不忘幫我準備一份。儘管我再三叮嚀依妮，阿祖已經夠忙了，不用再幫我準備，還故作淘氣地說：「老師已經胖嘟嘟了，這樣一次就吃兩份早餐，會胖得不得了。」但阿祖的盛情美意依舊。

陪依妮吃蛋餅，對於再也嘗不到母親料理的我而言，其實也既暖心又療慰。