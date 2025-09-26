玉米鍋小姐／三萬英尺的救援

兩年前，我帶三歲的女兒出國時，她在飛機上尿濕褲子。我沒有帶她的備用衣物，只好讓她光著屁股綁著我的外套遮住，直到領了托運行李才得以讓她穿上乾淨的褲子。有了這個經驗，今年暑假我們全家出國我非常謹慎，登機箱內我準備了三個小孩共六套換洗衣物，肯定萬無一失、妥妥當當。

搭飛機回台灣前，兩歲的小兒子在候機室吃餅乾。可能是餅乾小碎片劃到喉嚨，小兒子忽然尖叫大哭，我連忙把他抱起來安撫，然後他就吐了我一身。

百密一疏，我備了六套孩子的衣服，怎麼樣也沒想到需要換衣服的是自己！先生看著狼狽不堪的我，問我要不要去買件衣服？但此時廣播已通知開始登機，而且免稅店大排長龍，我速速把兒子的衣服換了，衝去最近的廁所把自己簡單清理了一下。

上機一坐定，我驚覺慘了──一陣一陣的，我一直聞到自己衣服飄出嘔吐物的味道，感覺也快要吐了。忍到起飛得以解開安全帶後，立刻起身找空姐，跟她說我要買免稅商品的衣服。

高䠷、五官漂亮又親切的空姐，滿臉抱歉地告訴我，那是在飛機上購買、直接寄送到家的商品，手邊沒有現貨。我跟她分享了自己悲慘的故事，問可不可以要一套或買一套商務艙的睡衣？不，這趟飛行太短了，商務艙沒有備睡衣。我很絕望，正想說那給我嘔吐袋好了，空姐猶豫了一下，問我介不介意穿她的衣服，她有帶一件便服在隨身包裡。

我眼睛發亮充滿感謝，她真是人美心善的典範。空姐一邊翻找一邊說：「妳先看看款式喜不喜歡。」款式？這種時候我怎麼還會在乎款式？只要是沒有味道的都好。當空姐亮出她的衣服，我立刻明白了，其實她的意思是「不確定妳穿不穿得進去」。啊，她真的好善良啊！

我看著那件衣服面露猶豫，空姐給我一個肯定的眼神：我覺得妳可以。在她的鼓勵下，我去廁所換上。還好，還好我的肉是純粹的柔軟鬆弛有彈性，還可以塞得進去，只要避免拉筋伸展就可以了。感激地向她道謝，並詢問衣服洗好之後要怎麼寄給她，她開心地搖搖頭，表示自己也有兩個小孩，很了解這種意外在所難免，衣服就送我吧。

就這樣，我的旅程用這個溫馨的小故事畫下了句點。多虧有這位華航的空姐，讓我有一趟乾爽清新的飛行旅程，也學到帶小孩坐飛機時，大人小孩的備用衣服全要帶著，若真的要找空姐求救，記得找個身形跟自己比較接近的。那件衣服現在高掛在我房間，是我減肥的目標，期許自己半年後能穿進那件衣服拉筋、伸懶腰。