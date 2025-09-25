五年級的暑假到班長家中寫作業，客廳整面書牆吸引我的視線。家中的課外讀物只有《國語日報》，所以班長家的藏書讓人驚豔。

寫完作業，我走近書牆瞧一瞧，「喜歡可以拿來看啊。」班長人真好。我抽出《藍血人》坐在椅子上開始閱讀，讀到班長叫我喝綠豆湯都沒聽見。「嘿，這本是我哥的，我姊的比較好看唷。」她抽出三毛的《撒哈拉的故事》。我搖搖頭，「我喜歡這本。」自此，倪匡的外星人系列小說改寫我對宇宙的認知。

班長哥哥的書不外借，我拿著手中的五塊錢到租書店找《藍血人》，老闆說這本書被借走了，兩天後歸還，要幫妳留嗎？當然要。第三天我捧著《藍血人》騎上鐵馬速速趕回家，坐在屋簷下走進了「方天」在地球上的遭遇，以及他對外星家鄉的遙遙思念。啊，回不了家的外星人好可憐。

租書店老闆看我都是借衛斯理系列的書，「妹妹，這些書是幫哥哥借的嗎？」「我自己要看的。」拿著《老貓》一書，我又栽進了一隻靈魂被外星人附身的老貓中，那一陣子走在路上總是盯著牆上、屋頂上的野貓猛瞧，看看哪隻行為異常，有沒有被外星人給附身。

那本《紅月亮》讓我在八月中秋的柔柔月光中頭戴柚子帽、嘴裡咀嚼棗泥月餅的同時，腦中直接對號入座了，其實嫦娥跟吳剛根本就是外星人；美國有部電影，內容是可以將人變成透明人，倪匡早就在《透明光》一書中闡述此種外星物質。

整個青少年時期，我跟著衛斯理一同探索外星人、外星生物與外星文明。第一份薪水，我送給自己一份大禮，一整套衛斯理系列小說，那些天馬行空的情節、充滿奇思妙想的故事，開啟我對世界的想像力。