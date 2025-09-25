我這個年代的人，可能都聽過一句減肥廣告的口號：「瘦一公斤一萬元。」是不是真的無從得知，但看來怵目驚心，人肉市場秤斤論兩是門好生意，變胖像是罪過，想瘦身得付出昂貴的代價，

肥胖在醫學上，以數字來測量定義並不困難，BMI、腰圍、體脂肪率，而各種身材放到不同的時代和文化的審美觀裡，環肥燕瘦各有所好，但令人總心懷罪惡感的是，胖常被與某些不道德隱隱連結：希臘喜劇裡胖子貪吃又笨拙、暴食名列天主教裡的七宗罪。就連被視為相對寬容的佛教裡都有這樣的故事：有天釋迦牟尼對喘吁吁地來請教佛法的波斯匿王說：「您太胖了，當食知節量，才能安消保壽。」

好吃懶做是肥宅身上撕不掉的XXL標籤，胖似乎是因為不知克制、四體不勤，但現代許多研究帶來相反的結論，勞動階層高熱量低成本的食物、不正常的生活作息並不是因為他們懶惰，而是需要勤奮工作；再者帶來肥胖體質的可能是演化中的「節儉基因」，食物不足無法一日三餐的遠古人類，需要盡所能以脂肪保存熱量度過飢餓。

愛吃該是人類天生的慾望，例如過去有一減肥藥物，原先治療藥癮與酒癮之用，被轉作為抑制吃食的癮頭；但醫學的發展，竟然似乎能抹去這樣生物的本能，現在最流行的新型瘦瘦針，除了增加飽足感與抑制食慾，在腦部核磁共振研究裡發現，藥物改變了大腦看見薯條、蛋糕時的反應，大腦不再興奮，也就難以提起食慾。

原始本能、生物儲存能量的天性、文化道德裡的負面原罪，如今都可以被每周打一針幾毫克解決，看著自己隆起的小腹，我也忍不住嘗試了這科技黑魔法，前兩天微感噁心腹脹，便祕至第三天才排氣，接下來真的每周瘦了一公斤。

褲子愈來愈鬆，向下滑落，臉亦變得骨感，卻也隱隱感到不安，好像運動時容易疲憊，食物與其他鮮豔欲滴的事物都不再令人垂涎，參加宴飲時早早投降離席，就算沒有食慾也要勉強吃下基本熱量與蛋白質。

體重計上來回的數字，不只是物理上的重量，也左右擺盪著心情、飲食日常，甚至別人與自己對身體的評價，我們的血肉之軀，不知何時才能不再被置放在人肉市場上，斤斤計較。