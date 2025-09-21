南豐／愛像星期天的早晨

大約從參加國小合唱團開始，便覺得詞曲創作家具有超能力，輕輕鬆鬆就把簡單的音符和文字譜寫成一首歌，撩撥廣大聽眾心弦。一首七、八○年代膾炙人口的流行歌曲〈愛像什麼？〉，不僅撼動我心，也令我懷念不已。

四十年前服役期間，星期天一大早休假，女友身著紫羅蘭洋裝引頸翹望。兩人共騎機車追風，彼此眼神會說話，和歌詞前四句不謀而合：「愛像星期天的早晨／愛像擁抱著風／愛像紫色的夢幻／愛像說話的眼睛」。

豈料兩個月後，我被調派到距離中國大陸僅有一箭之遙的離島，運補船每個月一次，一年後才能返回台灣本島，簡直無語問蒼天。午夜，軍艦從高雄碼頭啟航，乘載著我的命運，航向茫然的未來。曲折的青春和副歌末兩句「讓漂泊的船遠離過去的回憶／裝滿了愛情／向大海奔去」，無縫契合。多年後再次仔細聆聽這首歌，直覺為自己量身打造。

〈愛像什麼？〉的詞曲創作人馬兆駿，寫過上千首歌曲，曲風多元豐富，橫跨民歌和流行樂曲。很可惜未知天命便去到另一個世界。如今我每日欣賞他的歌曲，品味過往人生歲月。