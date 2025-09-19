赫連擁／你臉上有東西

明明是你的尷尬卻成了我的修羅場！

某日做義工，見剛吃完午餐的義工總管回返工作台前，嘴邊沾有一塊糕餅屑，我反射地指指臉頰。她趕緊拿紙巾抹嘴，道謝之餘，直誇我是個可愛的人。

這讓我憶起年輕時去舊金山一家全是洋人的大型廣告印務公司實習，管理實習生的經理為人十分刻薄，凡事搶功，且從不讚美任何表現不錯的新人。結果，那八周實習期間，好幾次見她臉上沾染印刷油墨，卻不見有人提醒，任她逕自頂著一張挺好笑的花臉在同事和客戶之間來回奔忙。

「你們怎麼都不告訴我啊？」經理有回陰陽怪氣地照著粉盒鏡子，對著空氣自言自語。

竟有個老油條印刷工幽幽回嘴：「這只能代表妳工作得非常努力呀！」

一件小事，道盡這位經理人緣太差卻又確實惹不起。

我也跟所有人一樣、不吭一聲裝作沒瞧見，可內心的小劇場卻是：諾大一間公司，總有與經理共事多年、可以跟她當面坦白這件事的人吧？我跟她實在太不熟了，她的尷尬不但被我瞧見，還得因我提醒而欠我人情，豈不自招怨恨？

明明是你的尷尬，卻成了我的修羅場。真不是為了幸災樂禍才悶不吭聲，而是以自己對此人的了解，最終選擇假裝不知道，以保全對方的面子，也以為能置身事外。

我當然也知道，如此應對絕非最佳選擇，只是跟風了他人的決定罷了。

「雞婆」這種行為，絕對得用在對的人身上方能升格為「品德」。大學半工半讀自給，有幾年在餐館打工，見其他女服務生臉上有眼屎、妝容花了，或是剛補的口紅沾牙齒上，我會把對方拉到一邊，遞上化妝鏡。在人人各自忙到來不及兼顧儀容的時候，相互支援很關鍵，下次輪到自己一臉花的時候，必有貴人及時相告。

其實，對這種事情「看破不說破」，是我的家教。

很小就長記性的我，四、五歲時，逢父親的同事來家裡吃飯，見那位叔叔嘴角沾了飯粒又一直不見大人發現和提點，於是下了桌子走近他、一心想幫忙取下，如若母親會對我做的那樣。不料，此舉在父母眼裡竟是不懂事不禮貌、犯了忌諱的。因為，我讓客人在其他大人面前尷尬。

以後，有個阿姨來我家作客，長褲拉鍊忘了拉上，倚坐客廳沙發上，露出了花內褲，我不敢說，讓她一直就那樣待到告辭；客人牙縫裡但凡塞了東西，也全成了我的陰影，必當噤聲，反正母親會在飯後遞上牙籤罐子。

好心相告為什麼換來動怒與記仇？

在我父母的人生經驗裡，極有可能所遇到的反應是「多管閒事」、「遭人白眼」、「有意讓人難為情」，甚至記恨那「被你看到我尷尬」多於「感謝提醒」。因此，待人接物皆反射性地遵循舊有經驗。

似乎與長幼有關，也與遠近親疏有關，我從小被教導不可管大人的閒事，「你臉上有東西」在經驗中竟奇怪地被歸類為「閒事」範圍，少管為妙。

在台灣讀到國三那年，有日午飯後導師的牙縫裡塞了菜葉，以至於整個下午到放學那一刻，同學間竊竊私語的竟是「菜牙」——當時不懂質疑，為何連導師所欣賞疼愛的那些優等生們，都沒膽去給個提示？難道，大家都在等別人當「壞人」嗎？

這到底只是家教與經驗，還是文化裡對於世情的理解本就會出現兩極差異？總礙於有人就是會誤會或曲解你的意圖，且完全不領情亦不懂善待。

韓劇裡居然也出現殊途同歸的描寫：職場前輩身著正裝準備去見客戶，衣服背面的乾洗標籤忘了拿下，後輩們明明看見卻無人敢上前提醒，之後前輩自己發現，氣得把後輩狠狠刮了一頓，罵對方不會做人。

後輩一臉委屈：「上次就是提醒過妳，結果被妳兇了……」所以，這次害怕被兇不敢提醒，就更得被兇？

敢情是「不願被兇」加上陰影難除。所以，父親沒修乾淨的鼻毛外露，母親裙子穿歪、內衣吊帶外露，在我還未受美式文化薰陶之前，統統都「沒看見」。也認為大人們必會在外人還未發現之前，自行發現並且修整過來。

自然有美國人費解：「這是好心相告啊，為什麼要動怒和記仇？明明看見卻不吭聲的才可惡，不是嗎？」其實我頗欣賞美國人在這方面的坦蕩與深明大義。也才發現，我很難跟洋人把這邏輯理順和說清，為何在我的文化裡，撞見別人尷尬會被一些人視作罪過，還可能結下一場莫名其妙的恩怨。

噢！這還只是臉上有東西，我還沒深入討論走光呢。再仔細一想，這事還有性別上的忌諱，更深奧了。難怪我們都長了「開關」，見誰見場合見情況，都要掂量著如何自保，小劇場自是百轉千迴、各有立場與說詞。

我其實，只不過是單純地想阻止對方繼續尷尬，在我之後就此打住－－而非我就此被打！