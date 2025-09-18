劉洪貞／那晚的石狗公

拜讀8月27日李政霖先生的〈再見石狗公〉，我想起外子最後的晚餐。

那天傍晚，住在我倆附近、喜歡海釣的兒子，釣回好多條體長、巴掌大、橘中帶點粉色的石狗公。由於當時我和外子已用過晚餐，兒子便把所有的魚貨處理乾淨，一一包裝起來，放入冰箱，然後回到自己家。

過了一會兒，他又折返回來，對外子說：「今天的魚又大又肥，我還是趁新鮮煮一碗魚湯給您嘗嘗吧。」本來在打瞌睡的外子一聽，不僅睜大眼睛，還嘴角上揚。

水沸騰後，兒子放下一條魚、一撮薑絲，再蓋上鍋蓋，以細火慢煮。當魚香四溢，他將整條魚移入盤中，滴了幾滴麻油，並另外將湯放在大碗裡。他一面用湯匙刮下魚肉，一面招呼外子喝湯，同時講起釣魚的趣事。

因為魚肉細緻，湯頭鮮美，外子忍不住讚嘆：「這真是人間美味，而且『石狗公』這名字很有台味耶。」兒子告訴他，這魚很聰明，為了方便獵食，會像小狗一樣趴在礁石或珊瑚礁上，偽裝成石頭的一部分，所以被稱為石狗公。此外，牠的顏色特別，又善於偽裝，許多人還會將牠養來作為觀賞魚。

就這樣，父子倆你一言我一語聊到很晚，外子才在兒子勸說下休息。

沒想到，第二天外子就此「睡著了」，留下錯愕、悲痛與不捨的兒子，那一晚的暢談，成為他們最後一次的相聚。