幸運牛／太空總署請接線

五個月大的孫兒睡醒時，會自己咿咿呀呀地玩，我多次躡手躡腳走過，卻總是被他抓個正著。若不理會他，他會使出獅吼功，而當我看向他，他會馬上給我一個笑臉，彷彿剛剛的哭聲與他完全無關。表情轉換迅速，讓我懷疑他來自外星。

吃飽睡足時，他會坐在專屬的座椅上，發出「啊、咕、啊咕」的聲音，動作表情好似在跟一群人聊天，而且使用著我聽不懂的外星語言。有時他還會好奇地看著自己的手指，雙眼瞇成鬥雞眼，嚴肅地像在研究如來神掌該怎麼施展。更多時候，他喜歡吃自己的手指，一隻不夠，塞四隻進去，嗆得啊啊叫，眼淚直流。

小姊姊又心疼又疑惑地看著他，他連忙用小手抓著小腳，「啊、咕、啊咕」，像在懇求她跟自己玩。見小姊姊沒回應，他便使出吃奶的力量，不斷舞動那雙強而有力的小腳，扭動圓滾滾的肚子，聲勢浩大，宛如真人版的功夫熊貓。

這哪是五個月大的baby呀！於是，我更加確認他是外星人降臨到我家。這樣說來，外星人早就用各種方式來到地球，學習我們的語言，跟我們共同生活……這個重大的發現，我是不是該告訴太空總署？