劉月雲／有緣無緣攏是天注定

都說人與人的緣分，冥冥中自有定數，我和外子即是。

聽婆婆說外子還在襁褓時，因家中食指浩繁、經濟拮据，有意將外子出養。剛好同宗一對夫妻結婚多年膝下猶虛，想要領養一名男嬰，雙方談妥後，外子就由養父母帶回照顧。

許是嬰孩也感受到分離的情緒而日夜啼哭，養母手忙腳亂地看顧了幾天，決定向孩子生母求援，希望白天由自己照顧，傍晚把嬰孩送回，等他長大些再正式出養。

這樣的要求讓原本就不捨將骨肉送人的婆婆，決意打消出養的念頭，外子又回歸本家。說也神奇，這位數日養母（婆婆的戲稱）不久竟順利懷孕，夫妻倆開心地說都是嬰孩帶來的好運，特地包個大紅包給他。

婆婆口中的這位「數日養母」，就是我娘家的鄰居永堂嫂，永堂兄雖然和我們沒有血緣關係，但是他十分敬重家父，總是尊稱家父為「五叔」（父親排行老五），時常來聊天、喝茶。永堂嫂後來接連生了一子二女，個個懂事乖巧，遇見時總是五叔公好、五嬸婆好地問候。我雖然只虛長他們幾歲，但見了面也是月雲姑長、月雲姑短地十分熱絡。

我和外子交往時，永堂嫂知道他就是當年被她們收養數日的嬰孩，笑著說要來「認親」。永堂嫂對我說：「可惜當年沒有收養成功，不然妳就是我的媳婦了！」我搖搖頭笑說：「那可不行，妳的兒子得喊我月雲姑，我不想當小龍女，他也不是過兒喔！」

緣分就是如此奧妙，外子和永堂嫂無緣當母子，卻因我反稱她為永堂嫂，有緣無緣攏是天注定。