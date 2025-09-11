韓情／歲月在我頭上撒了場雪

退休後卸下職稱的光環與壓力，我只有一個心願──從此「做自己」。於是帶著愛犬，遠離都市的塵囂，搬到半山腰上的美麗社區。每天清晨，我在窗外的鳥鳴聲中甦醒，過著散步、寫作、拈花惹草的愜意生活，忽忽竟已來到「從心所欲不逾矩」的七十歲。

有一次與久未謀面的老友們餐敘，沒想到大家對我的一頭白髮甚感興趣，紛紛問我為何留？如何躲過尷尬期？感覺如何？同時也誇我頭髮怎麼像雪般地這麼好看。我笑著回：「我交給歲月，自然白成這模樣啊！好看大概是因為我定期修剪成俐落有型的短髮。最大的收穫是竟然修復了長期因染髮而大量掉髮的困擾。」就這樣，一件再自然不過的事情，竟也成為老友們探討許久的話題。

其實我很幸運，退休後正逢三年疫情，少了面對面的接觸，我便在這段相對安靜的時光中，慢慢地「變型」，迴避所謂的尷尬期。而2022年起白髮似乎受到難得的歡迎，甚至「奶奶灰」髮色普遍成為一種時尚。不少年輕人也樂於嘗試，去一趟美容院出來就成了「朝如青絲暮成雪」的新造型，而我的白髮卻是歲月一點一滴編織出來的。

此外，許多名人也因為年紀到了而出現自然的白髮，更引領了這股風潮。其中，我特別欣賞美國影星李察·吉爾，他那雙細長的眼睛、淺淺的笑容，再配上一頭灰白髮，顯得優雅又從容，看完《麻雀變鳳凰》讓我幾乎愛上他。他曾說：「我老了，但心境永遠年輕。」如今滿頭銀絲的他，魅力絲毫未減。英國影后海倫·米蘭也是如此，她從不染髮，靠飲食與運動，自在老去。她讓我明白，與其掩飾，不如坦然。如今已屆八十歲的她依舊保持著快樂與活力。

不只是國外名人，國內的企業界郭台銘、張忠謀、黃仁勳三位先生，也都頂著銀髮，依舊光芒四射。黃仁勳先生甚至笑說，「老了又很認真工作」，才會有這樣的白髮。他們的自信，像在替我們銀髮族背書：白髮更添魅力。

白髮既是生命旅程中的一部分，也是歲月無聲的見證。每日在鏡前，看著自己的滿頭銀雪，回憶著人生的種種酸甜苦辣，感悟出每一根白髮都是歲月賜予的珍珠，映射出生命的深度與光彩。學會接受自己逐漸老化的外表，並保持一顆年輕而好奇的心，或許才是人生下半場最重要的功課。