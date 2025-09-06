芙洛／宇宙回應我的夏末夜空

大二夏末的凌晨，遇見了一件至今想起仍覺得不可思議的事。那晚，我可能真的看見UFO了。

怎麼也沒想到，那段期間自己會無比著迷於外星世界。白天上課、晚上寫報告之外，我的「副業」幾乎就是探索外星生命的可能性，追NASA公開影像、研究羅斯威爾事件的細節，或泡在PTT等論壇，努力拼湊浩瀚宇宙中可能存在的訊號。

我常常自問：宇宙這麼大，地球上的生命就是唯一嗎？是否也有另一個文明，正悄悄地觀察我們？這些問題在腦海中打轉，不知不覺也開始期待能有親眼見到UFO的一天。

沒想到，這一切居然真的發生了。

那是個尋常的夜晚，站在女生宿舍的陽台上，與朋友閒聊青春與未來。當我仰望星空，忽然發現天空中出現六個閃著白光的圓點。

它們整齊劃一，排列如一支飛行的部隊，停留在視線裡，距離不近，卻清晰可見。最讓人難以理解的是，它們不像飛機那樣緩慢滑行，也不像星星閃爍，而是上下移動，有時快速竄升，有時緩緩下沉，甚至凝滯不動。

我興奮地叫朋友抬頭觀察，兩個人就這樣各自站在原地安靜凝望，不敢眨眼。

等我回過神來，想拿手機拍下這一幕，六個光點竟像接收了訊號般，消失得無影無蹤。整個天空回到最初的寧靜，彷彿什麼也沒發生過。

我愣在原地，手機來不及解鎖，沒有留下影像，卻留下了一點遺憾、一點懊惱，也還有一點……釋然。

因為那一瞬間，我似乎收到了一個來自宇宙的訊息，它說：「你一直問的問題，我知道了。」

後來我便不再那麼熱衷搜尋UFO的蹤跡，不是失望，而是那六道光點已回應了我對未知世界的追問。

或許，每個對宇宙充滿好奇的人，心裡都藏著一個等著被回應的光點。而我只是剛好在那個夏末的夜裡，看見了它。