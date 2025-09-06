夜神月／這個科有「詭」！

放射腫瘤科在一般醫院的位置，多是地下一樓，因為這樣輻射的屏蔽不用做太多，影響也最小。同樣位在地下室的還有太平間－－幾乎可以說，整個靈異氣氛已烘托到位，不出現點事件，似乎過不去。

剛開始在裝治療機時，我們要確保使用時不會輻射滲漏，所以拿著輻射偵測器對治療室的上下前後左右偵測。而好巧不巧，治療室的下方就是靈堂，我只能一邊與靈堂的照片大眼瞪小眼，一邊硬著頭皮舉起偵測器靠近天花板。幸好，什麼事都沒發生。

在我們治療病人時，由於要確保位置精準，必須關燈讓對位的雷射線，對到病人皮膚預先畫好的線上。哪知道躺在治療床上的病人，燈一關就喃喃自語：「你下來！你給我下來！」病人的視線停在我們後方的天花板，我和另一個同事都不敢回頭，只能一直請他不要亂動，默默對完雷射線，趕緊撤出治療室。

學長見我們慌忙走出，笑著解釋：「那是腦轉移的病人。」意思是，癌細胞進入腦，所以病人意識不清，亂講話是正常的。

但科內可不只這一個謎。每間治療室都有扇大約五噸重的鉛門，明明前一天治療完病人，鉛門確實關上，隔天來上班的時候，其中一間卻總是開的。起初不以為意，可日子久了，難免感到怪怪的，怎麼每次都是同一間？

由於門是由開關馬達驅動的，第一時間猜想會不會是開關出錯，可是廠商來檢查，卻說沒有問題。這時，我們猛然想起有監視器，便回放畫面，慢慢找開門的時間點。鉛門在十一點多的時候，仍是關閉的，畫面繼續播放。突然，在無人操作之下，鉛門竟憑空打開了！我一看，監視器的時間停在午夜十二點，心裡直發毛。

就在所有資訊都顯示這是一起靈異事件，案情陷入膠著之時，眼尖的同事注意到，在門打開前，治療室似乎有一道晃動的黑影。我們把那黑影放大，發現那是一隻蝙蝠。原來，那隻蝙蝠白天躲在治療室的天花板內休息，到了晚上即飛出來。但是，牠是怎麼開門的？再一細看，蝙蝠剛開始確實被門堵住，飛不出去，一直盤旋，但下一秒門卻自動開了，我們也隨之恍然大悟－－那是治療室內的感應器被觸動，為的是避免人員被困在裡頭。

正當我們慶幸這一切不過是自己嚇自己，身後治療室內對外聯絡的電話，居然發出自己撥電話的聲音，而發生原因，至今不明……