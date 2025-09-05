回溯低頭行走的源頭，果然和青春期密不可分吧。一夕間被拉長的身高，將喜歡隱匿在群體中的我，硬生生推到隊伍排頭。抗拒成為焦點，也對胸前增長的曲線感到彆扭，我偷偷縮起身子，將視線控制在水平之下──不向外看，就不會知道是否被看。那些年，長輩反覆施加「抬頭挺胸」的緊箍咒，自我檢視的目光散布在每個稍縱即逝的路邊倒影中。

大學時在咖啡廳打工，繫上圍裙、穿戴好笑容，我試圖脫下如影隨形的不自信。有一回，朋友熱情來探班，為吧台裡調製飲品的我側拍，照片映出友人眼中專注拉花、散發光彩的咖啡師，而我只看見，因為專注反而原形畢露的佝僂女子。相機的顯影既真實又殘酷，我決心有所行動。

經一本傳授步態相關知識的衛教書引領，我步步拆解肌肉裡的記憶。原來，走路不只關乎兩隻腳，想走好還得先站好：下巴內收，頸部不前傾；肩膀別內旋，後背微前挺。必須加倍努力，才能看來毫不費力。我將口訣化為直覺，深知刻意練習與心理建設同等重要──一切的前提是，願意面對並接受現下的自己。

後來，終於能自在地邁開步伐。