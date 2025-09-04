林文福／我的貼文很少讚

據新聞報導，某些青少年過於在意社交平台上的按讚數，造成心理失衡，進而影響到日常生活，呼籲師長重視此一問題，好好協助孩子們。

我讀後悚然一驚，因為自己也會為了按讚數感到疑惑、不舒服。邁入老年後，聽朋友的勸，不要孤僻無所事事，要多參加社交活動，於是我也寫些生活心得，張貼於臉書。然而不知道為什麼，很少有人給我按讚，並沒有發揮什麼增進人際關係的社交效果。是我寫得不好，還是壓根兒沒什麼人看見呢？

研究親友張貼的內容，總是起碼有三、五十個讚，一、兩百個更是普遍。我相熟的臉友也有一、二十個，為什麼就不肯給我按讚？

是因為一般人喜歡看圖片，懶得看長串文字嗎？不然怎麼別人隨便在花樹下拍個比「耶」手勢的照片，就有上百個讚，我自認寫得不錯的一篇文章，才不過三個讚？

有時候以為太久沒貼文，會有人想念，結果是自己想太多了。好不容易寫了自覺深情款款、頗有見地的貼文，還是只有三個讚。

一般好友不看重我也就罷了，怎麼跟我最親近的兄弟姊妹亦是如此？好幾次想當面詢問他們，偏偏又不敢，覺得像在向人討讚似的。

我試著自我解嘲，大概是曲高和寡吧？甚至往自己臉上貼金，想著那句「不遭人嫉是庸才」，別人見不得我好，所以故意不屑一顧，不肯按讚。

也勸慰自己，雖然人人隨時捧著手機在滑，但都很害怕別人拿手機叫你看他滑的東西。將心比心，我就別太巴望別人點看我的「破」（po）文以及點讚，人家煩啊。

青少年臉皮薄，同儕認同心理強，容易感到沒面子，造成心理不平衡。我這麼一個「老歲仔」，可別也弄出個什麼好歹來，老人問題已經給國家社會非常嚴重的挑戰，我就別再添亂啦！

有興趣，就認真地把貼文寫好，自己能接受、高興就好了，至於讚不讚，一切隨緣囉。