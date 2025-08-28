心玲／他眼裡多了陌生的溫柔
我公公是個舊時代的大男人，為顯威嚴總是冷峻對待晚輩，從我嫁入夫家與公婆朝夕相處至今，無一日不謹慎應對。
但，有天公公忽然對年已半百的我說：「妳年紀輕輕辛苦幫傭，有困難就跟我說。」我不禁疑惑起來，是被外星人侵入思想了嗎？這樣的話根本不可能出自他口中。又一天，公公目光慈祥掏錢給我，說：「零用錢帶著，外出要吃飽！」眉眼間居然還多了疼惜與溫情。此外，他的話也變多了，常與我們提起年輕時的經歷，那已是快一個世紀前的事情，卻被他說得彷彿剛才發生。
漸漸地，我們習慣了這位祥和的外星人，並順從他的模式過日子；然而，當他對兒子喊「多桑」時，仍難免情緒潰堤，深感失去親愛且可敬的家人。
或許，公公只是恢復他最初的個性，一生太累，多少時間被輕易翻頁，少了曾經的武裝與痛苦的經驗，所以能活成現在毫無負擔的模樣。
望著公公溫和又閃躲的眼神，我心底曾經的怨懟，真的匿跡無蹤很久了。
