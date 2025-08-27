姑姑雙眼誠摯看著親友，問：「你是誰？好面熟！你長得好莊嚴。」告訴她答案，語畢不到三分鐘，上述的話語一模一樣再度出現。

見家人走向門口，她說：「要出遠門啊，祝福你喔。」拎著垃圾的家人答：「是啊，要到高雄出差，妳保重。」

她指著地上一攤的水說：「小心，天雨路滑，不要跌倒。」其實，那是她尿失禁弄濕了地板。家人不動聲色附和：「我們會留意。」

天空烏雲密布，她慌張起身找雨傘，準備前往學校送傘給她就讀小學一年級的兒子。她今年六十歲的兒子趕緊現身，「媽，我放學回來了，沒有淋到雨。」「好棒！媽煮了綠豆湯，趕緊去吃。」「我馬上去吃。」

老小、老小，家人將姑姑視同小孩，看護的壓力自然減輕；她來自失智星球，沒有忘記的是讚美、叮嚀與母愛，多麼值得為她拍拍手。