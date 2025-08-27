梁純綉／就算她忘了
姑姑雙眼誠摯看著親友，問：「你是誰？好面熟！你長得好莊嚴。」告訴她答案，語畢不到三分鐘，上述的話語一模一樣再度出現。
見家人走向門口，她說：「要出遠門啊，祝福你喔。」拎著垃圾的家人答：「是啊，要到高雄出差，妳保重。」
她指著地上一攤的水說：「小心，天雨路滑，不要跌倒。」其實，那是她尿失禁弄濕了地板。家人不動聲色附和：「我們會留意。」
天空烏雲密布，她慌張起身找雨傘，準備前往學校送傘給她就讀小學一年級的兒子。她今年六十歲的兒子趕緊現身，「媽，我放學回來了，沒有淋到雨。」「好棒！媽煮了綠豆湯，趕緊去吃。」「我馬上去吃。」
老小、老小，家人將姑姑視同小孩，看護的壓力自然減輕；她來自失智星球，沒有忘記的是讚美、叮嚀與母愛，多麼值得為她拍拍手。
話題徵文：親愛的外星人（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年9月底）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
你相信外星人的存在嗎？或你曾遇過一個讓你產生這樣懷疑的人？無論是對他人的誤解、觀察、學習或靠近，還是內心對外星存在的真摯幻想，皆歡迎來稿，稿寄：
benfenmonth@udngroup.com.tw
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言