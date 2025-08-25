幾年以來，我已經習慣在周日午後收看星座報告。影片的T老師和我一樣命格有蠍尾隨，所以喜歡聽她說「我們」這個詞，像手指藏在桌角下拉勾。

高中之前，我從未想像明明滅滅的星群會是我性格的故土。直到十七歲那個夏天，籌備校園活動的我們火氣漸增，屢創新高，雲端資料夾裡滿滿都是會議紀錄，討論引發爭吵然後檢討。無力溝通，什麼都不想說，趕快速存一個舊檔矇混結束。

距離過近的兩顆星球，終究是塌陷的結局。於是，我學習用星座觀察人心，根據日報、周報、半年運勢，當一生的命數相繫天外，我便宣告自己繼承星星的血緣，蛻下皮膚，堆砌外骨骼，嘴裡滿是刺。認真說我原來是討厭你。

星星堆滿天，星星也知我心。我效仿著星空，成為地球的外星人。

以後，占星報告成了家書，按著指示過生活。我依舊想像和T老師的默契；小指糾纏如日光製造枝條的影，罅隙縱橫，地面映上一叢負片的星群，蠍子八腳盤據天頂，尾針倒吊。