鄭閔聰／星星知我心
幾年以來，我已經習慣在周日午後收看星座報告。影片的T老師和我一樣命格有蠍尾隨，所以喜歡聽她說「我們」這個詞，像手指藏在桌角下拉勾。
高中之前，我從未想像明明滅滅的星群會是我性格的故土。直到十七歲那個夏天，籌備校園活動的我們火氣漸增，屢創新高，雲端資料夾裡滿滿都是會議紀錄，討論引發爭吵然後檢討。無力溝通，什麼都不想說，趕快速存一個舊檔矇混結束。
距離過近的兩顆星球，終究是塌陷的結局。於是，我學習用星座觀察人心，根據日報、周報、半年運勢，當一生的命數相繫天外，我便宣告自己繼承星星的血緣，蛻下皮膚，堆砌外骨骼，嘴裡滿是刺。認真說我原來是討厭你。
星星堆滿天，星星也知我心。我效仿著星空，成為地球的外星人。
以後，占星報告成了家書，按著指示過生活。我依舊想像和T老師的默契；小指糾纏如日光製造枝條的影，罅隙縱橫，地面映上一叢負片的星群，蠍子八腳盤據天頂，尾針倒吊。
話題徵文：親愛的外星人（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年9月底）
你相信外星人的存在嗎？或你曾遇過一個讓你產生這樣懷疑的人？無論是對他人的誤解、觀察、學習或靠近，還是內心對外星存在的真摯幻想，皆歡迎來稿，稿寄：
benfenmonth@udngroup.com.tw
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言