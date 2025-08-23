新真／嫁給了火星文青

當年無意中翻閱《男人來自火星，女人來自金星》一書，我才知道男性和女性的思維差異這麼大，不僅會影響夫妻在日常生活中的互動，甚至可能成為婚姻危機的導火線，頓時明白丈夫時常和我意見不合，不是愛作對，而是因為兩人想法有別。那陣子，一遇到和他看法不同時，我就會搖頭，說：沒辦法，你是火星人，我是金星人，難怪我倆無法溝通。

不曉得是否與這樣的嬉鬧有關，讓丈夫開始以火星人自居，不久後更假火星之名，陸續在部落格、臉書等社交媒體開設帳號，以輕鬆詼諧的口吻，由科學角度出發說時事、評電影。他的發文曾有過單篇六十多萬人點閱，也有數篇文字被轉發上萬次，轉到連我妹妹都意外在網海中遇到，驚呼這不是我姊夫嗎？丈夫的發文不是篇篇都如此受歡迎，不過，多年下來也逐漸累積了一些粉絲，還有臉友笑稱丈夫是從火星派到地球臥底的。

去年，我和一位久別的朋友聚餐，說起彼此近況，他說自己正從事自媒體媒合。這是什麼工作啊？友人見我有太多不明白，逐一解釋給我聽。聽完後，我點開我家火星人的臉書頁面，朋友看了丈夫的粉絲數，說他可算是個小網紅，夠資格接業配了，只可惜，丈夫發文的屬性和友人專注的旅遊廣告不符，無法發案子給我老公。

業配沒配成沒關係，從此我知道老公天天窩著寫文，看似一個人在網路上自言自語、自得其樂，其實是隱藏了商機，我只要能把他的點閱流量轉成現金流量，嘿嘿嘿，他的文字就有經濟價值！我開始以經紀人自居，遊說他，說網路上誰誰誰接了某某業配，你要不要也來一個？

我把常見的網紅業配項目講一遍，丈夫的回答一直是不行，商業氣太重，會被討厭、會掉粉。眼看他這個不要，那個不好，我問敢情你還沒成為偶像就已經先有偶包？想把他當成網紅搖錢樹，遲遲無法成真。

其實啊，我一個和社會脫節許久的家庭主婦，哪有什麼本事去給他找廠商、接廣告、談業配、擬合約？講這些不過就是一對平凡夫妻在無聊生活中說說白日夢、打發時間罷了，就像那年我隨口喊了幾次他是火星人，沒啥特別意思。