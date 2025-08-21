鍾邦友／學習力超強的ET同事

多年前觀看電影《E.T.外星人》時，特別記得有一段ET和小女主角格蒂觀看《芝麻街》學生詞時，也跟著開口說話，看到漫畫書上有人以簡易器物製作通訊設備聯繫外界求救，馬上利用玩具、雨傘、咖啡罐和一些電子元件，依樣畫葫蘆地組裝一台，要來「打電話回家」。ET學習力超強的形象，教我至今難忘。

我的同事L和ET有些相似。會稱他為外星人，是因為我無法相信一個地球人能有如此強大的學習力。剛認識他的時候，我任教他導師班的數學，某日看他在讀高職化工科的專業科目，問教國文的他，為什麼對其他領域的教材有興趣。他說是跟學生打賭，若這次模擬考成績超過班級平均，全班就得請他喝飲料，反之，他請全班喝。透過這樣另類的激勵法，學生在輸了一輪之後，很快地在下一次反敗為勝。他要的是學生勝過他的結果，而我卻訝異於他跨域學習的神速過程。

接著，L乾脆加入學生的晚自習，明言跟他們一起參加統測，成績甚至達到分發前三志願的水準。他的班級更在導師蹽落去的陪伴下，考出令人激賞的好成績，真不愧是「教學相長」的全新示範。

幾年前，學校因應政策開設母語課程，並鼓勵同仁取得任教資格，沒多久我就聽聞Ｌ第一個通過閩南語中高級。驚奇之餘，也懷疑會不會是很簡單，便向他借來參考書，親自上陣比試一番。未料，中學時代語文成績傲人的我，苦學半年後勉強拿到中級，這下真的不得不對他的超能力甘拜下風。

去年他再次過關斬將，通過檢定最高級，沒幾個月他又通過客語認證最高級，再來排灣族語中高級！問他下次要挑戰什麼，他說文的沒什麼好玩的了，來弄個跆拳道的段級吧。看他有模有樣地比手畫腳，根本就是個外太空來的文武全才嘛！