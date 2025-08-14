娜女子／最強生命體
小時候總覺得浩瀚宇宙中，一定藏著什麼神祕的外星生命，雖然未曾親眼目睹，我卻從不懷疑。直到長大踏入現實漩渦，被工作、家庭、生活壓得喘不過氣，才漸漸疑心一起生活三十幾年的老母，其實就來自外星的高智慧生物吧！
一人分飾多角，老母白天上班衝鋒陷陣，歷經會議、報告、加班，回家後還得一秒變身煮婦，外加打掃環境、照顧老小。更不可思議的，是她彷彿有瞬間移動能力，運動會、畢業典禮，哪怕是突然感冒發燒，老母從不缺席孩子們的重要時刻，撐起全家人的宇宙。
孩提時，仰望星空試圖理解銀河系的奧祕，幻想外星生命的存在，如今認真想想，真正神奇又強大的生命體，或許正坐在沙發上邊划手機打瞌睡，邊用宇宙光波監測瓦斯爐上的那鍋湯。
想看高智慧外星生物？不用望遠鏡，也不用飛向宇宙，回家看看老母就好。
話題徵文：親愛的外星人（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年9月底）
你相信外星人的存在嗎？或你曾遇過一個讓你產生這樣懷疑的人？無論是對他人的誤解、觀察、學習或靠近，還是內心對外星存在的真摯幻想，皆歡迎來稿，稿寄：
benfenmonth@udngroup.com.tw
