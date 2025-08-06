台灣四面環海，其資源豐富又普及，從大餐廳到路邊小食，要吃到海鮮實在不是什麼難事。台灣人或多或少都略懂海鮮料理，無論清蒸、快炒或是清燙，核心精神皆是要提煉出「鮮」味。那鮮味既讓人滿足味蕾，也讓人心神振奮，在隨處可見的快炒攤，總有一群紅著臉大聲嚷嚷的男人，點了滿桌的生猛海鮮，搭配清涼的啤酒較勁，這是屬於台灣的氣味，也常是我旅行他國時最懷念的鄉愁。

大約是2014年，與兩位漫畫家受邀紐西蘭與當地的三位藝術家一同駐村交流，想到紐西蘭是島國，一樣是四面環海，出發前對海鮮大餐便充滿期待。沒想到去了之後，大概一整個禮拜都關在奧克蘭海邊的活動中心，中心的伙食是素食自助餐，講究健康，吃了有點索然無味，第二天決定出門覓食，但走出風景優美、鳥不生蛋的活動中心十幾分鐘後，也只看到pizza店。

隔了幾天，忍不住暗示老外藝術家，「這邊有好吃的海鮮嗎？我們要不要一起來一餐？」老外面面相覷，回答說：「很少，不然就很貴。」我又問：「紐西蘭不是到處都是海邊？你們很少吃海鮮嗎？」「是吧，應該有很多海鮮，但是都外銷去了。」老外接著問：「怎麼？你對伙食不滿意？」我苦笑著說每天吃素實在受不了。

隔天，老外藝術家決定帶我們去遠一點吃「好料」，我們幾個台灣來的充滿盼望地上了車，我的胃液甚至已經分泌好，結果吃的是漢堡、薯條……「這家漢堡不錯，附近出名的。」老外說。我問：「不是吃海鮮？紐西蘭不是有龍蝦什麼的？」老外回答：「我們很少吃海鮮，因為海鮮是奢侈的。」於是，我只好繼續吃高熱量的pizza、漢堡以及沙拉等，一直撐到兩周後，要離開前的最後一天……

那天我們大家在海邊踢足球，老外查了資料說有一家有名的海鮮店今天有營業，要去外帶回來吃。「海鮮！我終於要吃到紐西蘭的海鮮了！」要幫忙嗎？我問。不用，都點好了，餐廳會裝好，直接開車去拿就行了，老外邊上車邊說，樣子好像要去執行一個了不起的任務。我腦中浮現在法國跟西班牙吃過的海鮮大餐，滿滿的螃蟹、龍蝦、生蠔什麼的。

半小時過後，老外開著車風塵僕僕地回來，興高采烈提了大大的紙盒與兩手啤酒，看起來十分豐盛。我們在海邊長桌排好啤酒，打開紙盒，映入眼簾的是奧克蘭最著名的海鮮：炸魚薯條。

老外很開心地指著炸魚薯條，對我說：「海鮮？」

P.S.隔年換他們來台灣駐村，讓他們海鮮吃到叫不敢。