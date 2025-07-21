黃惠萱／透過覺察與發聲，鍛鍊心理獨立

不由自主的擔心

小威是個有能力又細心的客服工程師，他總是能把同事應付不來的客戶問題處理得細緻、妥帖，無奈一直得不到主管的青睞。

小威的上司也覺得苦惱，他很難拔擢一個說話時不敢正眼看自己的人。上司就不懂，「這年輕人哪都好，怎麼只要在我面前，就一副縮頭縮腳的樣子呢？」

小威來找我晤談。

我問小威：「當你面對客戶與主管，你覺得兩者有什麼不一樣呢？」

小威覺得客戶就算態度不好、語氣不佳，但因為自己了解對方的難處，知道客戶是因為不懂技術，不知道怎麼解決問題，所以抱怨。接著他說：「我懂技術，我可以幫忙他們。只要好好講，甚至不用說話。我快速把事情解決了，一切就會變好！」

小威面對那些態度惡劣、彷彿來找碴的客戶，是抱著幫助弱者的心態。小威能看穿對方在壞情緒下面的挫折，而且深知自己幫得上忙，所以處理起來游刃有餘。

他繼續反思自己面對上司時的想法：「我覺得主管比我懂得多，只要在他面前，我就會不由自主地擔心自己是不是哪裡沒做好，開始自己找自己的缺點，然後嚇得自己的腦袋一片空白。

「那種感覺，就像開車載我媽的時候。坐我的車，我媽都會心情不好。她說她是擔心，但我覺得她是在生氣。

「我媽在副駕上，一直提醒我下一步要做什麼。我要是動作慢一點，或是做了跟她建議不一樣的事，她就會很不爽。」

小威講到這裡，表情變得苦澀起來。

「後來，我就一直逃避開車。找工作時，優先考慮交通方便、不用開車上下班的工作。我也堅持不買車，偶爾我媽叫我開家裡的車載她出門，我也是能閃則閃。久了，我媽就不再找我了。」

與權威者的互動

我試著幫小威把過去的經驗與現在的困擾串連起來。

「看來，你以前用『避開』這招來對付媽媽對你在開車上的控制。現在，你覺得主管給你的感覺很像你媽，所以你又用了同一招！」

小威聽了之後，露出恍然大悟的苦笑。

我們常覺得需要跟影響自己的對象保持距離，才能減低被影響的程度。但實際上，提升「覺察」程度，同樣可以做到這一點。當我們與權威者互動時，不再依附於對方的態度與觀點，就有機會發展出自己的觀點，並且從對方的角度思考，同理對方為什麼會有跟我們不同的想法。將「依附式覺察」提升為「同理式覺察」，讓我們在心裡真正意識到人我的不同，自然地在關係中達到進一步的心理獨立。

就像小威，原先的他認同母親對他的觀點，讓母親的批評影響了他自己的情緒與信心。但在晤談過程中，經由回溯與反思，他開始對自己的信念與喜好有更多的認識。

小威發現自己是一個喜歡想清楚再行動的人，所以做事的步調一開始會比較慢，但等到思慮清晰之後就會變快。他逐漸理解，也接納自己的特色。而當他愈來愈能支持自己對自己的觀點，也就愈能以旁觀者的角度看待母親。

小威發現，母親將他的慢步調視為沒有男子氣概與才能的表現，或許源自她在婚姻裡對父親的不滿，而小威並不需要接受這些觀點。當小威有了同理式覺察，就能更輕易地把自己與母親的想法區分開來，練習對自己說：「我可以用我的方法，展現屬於我的能力。」

對話式的發聲

至於「發聲」如何幫助我們完成獨立呢？

面對衝突時，離開是一種保持獨立，不受影響的方式，但為自己發聲，是另一種選擇。很多時候，我們會用「對抗式發聲」來和權威者作對，以保護自己不受影響，但實際上，這是另一種深受影響的表現。不過，如果我們將層次提升為「對話式發聲」，那就不一樣了。與權威者意見不同的時候，能持續對話，劃出自我界限，但願意互相調整，共同建構出新的處理方式，是一種能在關係中保持獨立的表現。

過去的小威選擇了不開車的工作，過著不開車的生活。小威用避開跟母親衝突的方式，做個沉默的兒子，維持母子關係的表面和諧。但因為覺察提升，小威明白了自己心裡的聲音，不再處處避開母親，而是嘗試跟母親有更多的對話式發聲。

小威會鍥而不捨，不斷堅定地表達自己的想法，不管是略帶憤怒地說：「媽，請你尊重我的想法／做法。」或是透著無奈地說：「媽，這是我的方法。別擔心，我可以的。」

儘管母親一開始暴跳如雷，但也逐漸從懷疑轉變為信任。真誠的對話，對關係的促進是非常有益的事。小威沉穩的態度，也會降低母親的焦慮，讓她最終樂見自己的兒子長大成器。

覺察與發聲的能力，自然地展現在小威的職場生活中。他不再被「比我懂得多＝有可能批判自己」的人所困擾，不再一味地假設沒有面帶笑容的上司，一定是對自己有敵意。面對真正的衝突與批判時，除了消化挫折，小威還能撥出時間，從對方的角度思考問題。

因為小威的心理獨立有長足的進步，社交能力也大大地增進了。提升心理獨立能力，真正解決了小威與權威者間的社交困難。

●摘自寶瓶出版《冒牌獨立：只有「心理獨立」，才是真的獨立》