Michelle／法官這職業該怎麼說

「請問在哪裡高就？」每次聽到這個提問，都讓我難以啟齒，內心暗忖：該實話實說，還是有所保留？老實回答，怕嚇到人；不正面回答，又好像是見不得光的事。身為一名刑庭法官，斷人生死、實現社會公義，在人間從事神的審判工作，明明是崇高的職位，為何不欲人知？

對我來說，離開法庭、脫下法袍後，我就是我，不是什麼法官大人、審判長叭啦叭啦，我只想過著一般人的生活，從事正常的社交活動，認識新朋友，拓展視野。但，這個期待真的很難，難在我無法控制別人的嘴巴會怎麼說。一想到有人會放話：「我認識某法官……」或是滿心期待地提問：「我遇到一個法律糾紛，想請教……」腦中就浮現「法官倫理規範」相關條文，覺得心累、後患無窮，「防人之心不可無」的念頭油然而生。

法官每天都會收到被告、辯護人、被害人、告訴代理人的書狀。有一次，收到一名在押被告寄來的上訴狀，剛開始閱讀其內容，如同一般被告陳述無異，表示「已有悔悟，請求輕判」等語，但看到文末「你是個好法官，天氣變冷，記得要保暖」這幾句話，卻讓人寒毛直豎、背脊發涼。明明是關心之語，卻教人覺得別有用意，當下的念頭是好險被告關押在看守所，人身自由受到限制，要不然我的人身安全堪憂。所以說，法官這個職業的風險不低，也時有耳聞國外發生法官遭攻擊的新聞。

然而，當法官真的一無是處嗎？也不盡然。前陣子，收到分發至今第一封被害人家屬寫的卡片，寫著「感謝您在法官職務上，能看見受害者及親屬的難處和需要。感謝司法彰顯正義，還我小孩一個公道。一路走來冷暖自知，感恩在心」等語。卡片上的圖案是很萌、很可愛的「角落生物」，我知道是特別挑選過的，透露著「即使有缺點、不完美，也值得被愛」的含意。腦海不禁浮現出印度詩人泰戈爾的一段話：「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光，走出了黑暗，願我們每個人都能活成一束光，綻放著所有的美好。」

身為一名刑庭法官，每天面對社會的黑暗面，看盡人性的醜惡、汙穢，案牘勞形、積勞成病，不論是判被告有罪或是無罪，總有一方不服，確實是吃力不討好的工作。但，在這個職務上，本於法律的確信，認事用法，做出公正的裁判，是法官的使命；對案件當事人而言，是隧道盡頭的一束光，指引著方向，走出黑暗。願你我都能成為彼此的光，綻放著所有的美好。