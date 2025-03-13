茱／轟隆隆地獄
兩年前，我突然動了捐髮的念頭。本以為整件事能簡單達成，畢竟我一向不對頭髮有任何依戀，便抱持輕鬆的心情，等待它長到目標長度。
放棄的念頭開始偷襲我，是在頭髮守信地變長後。我是每天都要洗頭的人，於是，洗完澡後，為了將長髮吹乾，我需要待在自己創建的「轟隆隆地獄」裡長達六、七分鐘。常人也許不能理解其中艱辛，但我每晚手持吹風機面對一頭濕髪，實在會忍不住想：「還是就此打住？」
捐髮的條件，通常設定在髮長三十公分以上，因為假髮是從頭皮製作，且會有修剪造成的耗損。我能剪下的長度其實已達標，但總自作多情地想像，若我留長一點，是不是多成就一位長髮公主？
秉持著這般爛漫，我咬緊牙根，每天洗、吹、順，硬是把可剪的部分留到四十五公分。一天，自己用剪刀將綁好的小馬尾們剪下裝袋，送去相關機構。
也許四十五公分的捐髮仍不足以做出飄逸的長假髮，但我盡我所能完成了和自己的約定，撐過吹頭髮吹到懷疑人生的日子。今年，我的髮尾又快抵達腰間，再度踏入「轟隆隆地獄」，但面對人生第二次的捐髮，我居然樂此不疲，充滿期待。
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