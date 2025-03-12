【網路徵文示範作】陳柏煜／跑

兩歲的柚子最近的嗜好是在我家奔跑，像架小飛機。哪怕是沙發與沙發間也要跑，加速就一秒。全家被他劃出發亮的小弧線弄得很熱鬧。只有一次他自己衝進臥室前的走廊，被四周的黑暗嚇到動彈不得，妹夫聽見哭聲才把他抱出來。

當妹妹一家從新竹北上，客廳就為柚子與傑弟鋪開軟墊摔角場。學跑的柚子在軟墊邊界聽訓，妹妹嚴肅地教他守規則：上軟墊要脫鞋，下軟墊要穿鞋。軟墊上肉肉的小山是傑弟，學習的進度是翻身。柚子看他就像看無害的蝸牛，介於無聊和有趣。不用多久，我們就不必教導軟墊的守則了，兩兄弟會公告他們的守則。客廳會有一個國中國，好比羅馬中的梵蒂岡，有獨立的敘事、護照與郵票，兩兄弟爭搶著誰當教皇。

我觀察聽訓的柚子會不會轉身就跑，但他一邊小心踩過墊子旁窄窄的地板，一邊試探地看向我妹。我妹對我說，看來他是聽懂了。