【網路徵文示範作】陳柏煜／跑
兩歲的柚子最近的嗜好是在我家奔跑，像架小飛機。哪怕是沙發與沙發間也要跑，加速就一秒。全家被他劃出發亮的小弧線弄得很熱鬧。只有一次他自己衝進臥室前的走廊，被四周的黑暗嚇到動彈不得，妹夫聽見哭聲才把他抱出來。
當妹妹一家從新竹北上，客廳就為柚子與傑弟鋪開軟墊摔角場。學跑的柚子在軟墊邊界聽訓，妹妹嚴肅地教他守規則：上軟墊要脫鞋，下軟墊要穿鞋。軟墊上肉肉的小山是傑弟，學習的進度是翻身。柚子看他就像看無害的蝸牛，介於無聊和有趣。不用多久，我們就不必教導軟墊的守則了，兩兄弟會公告他們的守則。客廳會有一個國中國，好比羅馬中的梵蒂岡，有獨立的敘事、護照與郵票，兩兄弟爭搶著誰當教皇。
我觀察聽訓的柚子會不會轉身就跑，但他一邊小心踩過墊子旁窄窄的地板，一邊試探地看向我妹。我妹對我說，看來他是聽懂了。
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【繽紛超連結‧網路徵文】有點甜蜜的事
主辦單位／聯合報繽紛版
協辦單位／一之鄉
甜蜜的感覺或許來自愛情裡的一句貼心話、友情間的一個暖心舉動、親情中一次意想不到的守護，甚至是動植物陪伴你度過的一段時光。那些不一定驚天動地，卻讓人心頭一熱的瞬間，是否曾在你生命中悄悄綻放？
請在「繽紛超連結」部落格「有點甜蜜的事」徵稿文案下留言，每篇350字內，每人不限投稿篇數，評審鄧九雲、張馨潔將選出精采留言，選登於繽紛版，優勝者除致贈稿酬外，可獲得一之鄉花綻禮盒。4月20日截稿，詳情請見：http://blog.udn.com/benfenplay
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