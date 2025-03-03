海德薇／我的神仙編輯

編輯與創作者之間的關係相當微妙，明明是必須合作生出「書孩子」的工作夥伴，會在彼此的利益中拉扯，同時又很像相依相存、交換靈魂的朋友，畢竟創作是把所思所想交付出去，創作者必須打開自己的心讓編輯靠近。

這些年來我和不少編輯打過交道，有的個性強勢，有的性格軟綿綿，作家遇到合拍的編輯，形成了黃金組合，自然所向無敵。然而相識初期，總逃不過彼此磨合的階段。我聽說過某創作者為了爭取權益和編輯硬槓，被編輯放話要封殺，覺得好委屈。我也聽過編輯朋友遇到主觀意識強烈又蠻不講理的作者，亦是一肚子怨氣。類似的相愛相殺例子還不少，能否攜手走得長遠除了看運氣，還得看人品。

我相信「尊重」是不二法門，不倚老賣老，不仗勢欺人——這是出社會第一份正職工作，前輩教導我的道理。當時我位居客戶方的助理職，卻因為年紀小、經驗少，經常看老業務的臉色，有一次還在電話中被某位媒體大姊罵哭。前輩得知後打電話替我出氣，告訴對方：「不要欺負人家菜，風水輪流轉，人家會長大，你再紅也有可能過氣！」因為自己嘗過苦頭，即使這些年來慢慢累積成績，也不敢對合作夥伴有所不尊重和怠慢，總想著維持善的循環。

後來後來，我很幸運，一路以來遇到的都是神仙編輯，金鼎獎編輯J非常客氣非常認真，稿件是逐字逐句看得仔細，誠心誠意提出見解，語氣之謙遜柔軟像是擔心作者本人玻璃心碎，周末活動也總是風雨無阻地報到，反而是我擔心她過勞。有肩膀的編輯T和我合作最久，我欣賞他的膽量和智慧，總是能幫公司和作者找到雙贏的方法，讓兩邊都滿意。編輯C則是把一個公部門委託案交付給我，她像是保護小雞的母雞，擋下了所有客戶端的為難，讓作者安心無憂地寫作。

和編輯的相處過程有意見不合嗎？當然有，只要謹記誠懇為上策，不欺瞞，把考量和難處都提出來討論，相信總能透過溝通凝聚共識。身為寫字維生的人，自由揮灑文字和語言的魔法也是必備技能喔。