李奕萱／走路就可以泡溫泉！

在美國新墨西哥州駐村時，曾和其他藝術家去野溪溫泉，必須走過滿是石頭、泥濘、樹枝的小路，躲在大石後換泳裝，有些狼狽卻也很有趣，尤其熱水湧出處在山洞內，鑽進氤氳洞裡，簡直像到了異空間。藝術家們興沖沖聊起想再去哪裡泡湯，相比他們的積極，作為北投人的我顯得冷靜，她們一問，得知我家走路就可以到溫泉旅館，個個滿臉欣羨。

原來住溫泉區這麼被羨慕嗎？平常老抱怨硫磺讓家電容易壞，但這種時候還是偷偷自豪。結束駐村、回到北投後，馬上被一連串的工作追殺，身心備感疲倦。我忽然想到，既然走路就可以泡湯，何不好好利用？心動不如行動，立刻開始搜尋各家價格，也隨口問我媽有沒有興趣，她才剛去日本泡湯，興致缺缺，可是忽然想到什麼似的，翻箱倒櫃一番，竟找到過期的「水美溫泉會館」泡湯券，補差價即可使用。

我如獲至寶，挑了一個冷天，歡天喜地出門，游走不同溫度的水池、讓水柱沖刷全身穴道，整個人煥然一新。那晚我每個毛孔都散發著軟綿綿的氣息，心滿意足跟我媽稟報使用心得，我爸忽然插嘴：「那邊以前是北投大飯店欸！」對耶，以前做文史工作聽過這件事，只是滿腦子想泡湯，沒有連結在一起。

北投大飯店前身為另一家旅館「新樂園」的舞廳，1950年代是北投唯一的舞廳，承載一代五光十色、風花雪月，1966年北投大飯店開設，十二層樓相當氣派，我爸說當初是北投樓層數最多的旅館（不見得正確，但至少代表存在「很高」的印象）。

過去北投元宵節福安宮會舉辦「夜弄土地公」，將土地公請到神轎上，繞行北投，沿路店家會以鞭炮迎接，小朋友則可以像萬聖節一樣，拿著燈籠跟店家要糖果。我爸回憶，當時北投大飯店會從頂樓放一串超長鞭炮，一路垂到地面，點燃起來相當壯觀。

如今北投大飯店不復存在，記憶倒是依舊鮮明，不只在老北投人心中，也以各種形式——某次，朋友在做老電影字幕翻譯，傳了幾張截圖給我，問我北投有沒有旅館名字開頭是「天」，我點開圖片，招牌的字被橫切一半，「北投」兩字後，與其說是「天」，不如說更像「大」，我遲疑問：「不是北投大飯店嗎？」兩人一起找老照片當柯南，最後確認應該就是北投大飯店。

一邊查詢，一邊和朋友分享溫泉史，我不禁想著，即便我家水龍頭打開沒溫泉，生在溫泉區果然還是挺值得驕傲呀！