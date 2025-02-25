大學時曾有一個分組專題，需要請人填問卷。起初我滿懷信心，以為蒐集樣本輕而易舉，但現實卻狠狠潑了我一盆冷水。多數人看見問卷，馬上就搖頭拒絕，有些人甚至會流露出不耐。

那段經歷使我下定決心，無論多忙，只要有人遞上問卷，我都不要輕易拒絕。短短幾分鐘，很可能對另一頭的他們意義非凡。

一日，我在一間餐廳用餐，發現帳單夾著一張QR Code，是顧客回饋的問卷調查。我拿出手機，回想用餐的每個細節，特別是那位年輕服務生，在點餐時總是面帶微笑，雖然動作有些生澀，但眼神裡透著一股真誠。於是，在問卷最後一欄，我特地寫下：「點餐的服務人員很有耐心，請繼續加油！」

正當我準備離開時，那位服務生突然匆匆走上前，微微喘著氣向我道謝，說自己入行不到半年，經驗尚淺，我的鼓勵讓他感到意外又暖心。他一邊說，一邊眼裡閃著光。

那一刻，我深深體會到原來真心對待一件小事，能傳遞如此大的力量。